Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu koronavirüse yakalandı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

THEO HERNANDEZ DE VİRÜSE YAKALANDI

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyuncular ve teknik ekibe uygulanan testin ardından Hakan ve Theo Hernandez'in Kovid-19'a yakalandığı tespit edildi.

İki futbolcunun da hastalık belirtisi göstermediği ve bir süre evlerinde tecrit altında kalacakları belirtildi.