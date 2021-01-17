Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu koronavirüse yakalandı - Son Dakika

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu koronavirüse yakalandı

17.01.2021 12:15

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

THEO HERNANDEZ DE VİRÜSE YAKALANDI

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyuncular ve teknik ekibe uygulanan testin ardından Hakan ve Theo Hernandez'in Kovid-19'a yakalandığı tespit edildi.

İki futbolcunun da hastalık belirtisi göstermediği ve bir süre evlerinde tecrit altında kalacakları belirtildi.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu koronavirüse yakalandı

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu koronavirüse yakalandı - Son Dakika Spor


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