Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun babası sportif direktör oldu

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Gümüşhane spor, sportif direktörlük görevine milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun babası Hüseyin Çalhanoğlu'nu getirdi.

TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden Gümüşhanespor'dan yapılan açıklamada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun babası Hüseyin Çalhanoğlu'nun sportif direktör olarak göreve başladığı bildirildi. Kulübün tesislerinde yapılan imza töreninde konuşma yapan Hüseyin Çalhanoğlu, "Karadeniz futbol beşiği bir bölge ve Gümüşhane'de Gümüşhanespor'a ve futbola olan düşkünlüğüyle bu beşiğin önemli bir parçası. Bu değerleri bilinçli bir şekilde geliştirmek, değerlendirmek için bugün kulübümüz Gümüşhanespor'da sportif direktör olarak göreve başladık. Başkanımız Ertürk Yakut'un da fikirleri ve çabası gerçekten beni çok etkiledi. Umuyorum ki el birliğiyle Gümüşhanespor'umuza hem yetenekli oyuncular kazandıracağız hem de yetiştireceğiz" dedi.