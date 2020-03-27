Elazığ Belediyespor'un futbol altyapısında oynayan gençlerin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlere destek vermek için çektiği videoya milli futbolcu Merih Demiral'dan destek geldi.

Elazığ Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, milli oyuncu Merih Demiral etiketlenerek "Elazığ Belediyespor'umuzun genç yetenekleri hem 'Evde kal Elazığ' çağrısında bulunuyor hem de Merih abileri gibi milli gururumuz olma yolunda ilerliyor." denildi.

Juventus'ta oynayan milli oyuncu Merih Demiral da verdiği cevapta "Hayalleri için antrenmanlarını evlerinde sürdüren Elazığlı kardeşlerimi tebrik ediyorum ve hepsine imzalı milli takım formamı hediye ediyorum." diye paylaşım yaptı.