İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, milli futbolcu Merih Demiral'ın yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlattığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüp, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, Demiral'a yapılan 2 moleküler Kovid-19 test sonucunun negatif çıktığını belirterek, milli oyuncunun artık tecrit altında olmadığını açıkladı.
Kulüp, Demiral'ın yarın sabahtan itibaren takımının idmanlarına katılacağını bildirdi.
Milli futbolcu da kulübünün duyurusunu İngilizce "Geri döndüm" ifadesiyle paylaştı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Milli futbolcu Merih Demiral Kovid-19'u atlattı - Son Dakika Spor