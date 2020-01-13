Milli futbolcu Merih Demiral sezonu kapattı - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli futbolcu Merih Demiral sezonu kapattı - Son Dakika Spor

Milli futbolcu Merih Demiral sezonu kapattı

7 saat önce

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın, geçirdiği sakatlık nedeniyle ameliyat edileceği ve uzun süre yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Milli futbolcu Merih Demiral sezonu kapattı, System.String[]

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın, geçirdiği sakatlık nedeniyle ameliyat edileceği ve uzun süre yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtildi.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Serie A'nın 19. haftasında Roma ile dün akşam oynanan maçın 16. dakikasında sakatlanan Merih'in bu sabah kulübün "J Medical" kliniğinde testlerden geçtiği ifade edildi.

Açıklamada, testler sonucunda, Merih Demiral'ın sol diz ön çapraz bağlarında zedelenme ve menisküs yaralanması tespit edildiği ve ilerleyen günlerde operasyon geçireceği bildirildi.

Juventus kulübü, açıklamasını sosyal medyadan, "Çabuk dön Merih! Seni bekliyoruz." ifadeleriyle paylaştı.


İtalyan basını, milli futbolcu Merih'in sezonu kapattığını yazdı.


Merih Demiral, Roma ile oynanan maçta hem takımının hem de kendisinin Juventus'taki ilk golüne imza atmıştı. Merih, maçın 16. dakikasında hava topu mücadelesine yükseldiği sırada kötü biçimde düşerek sakatlık geçirmişti.


Oyuna devam etmek isteyen Merih'e teknik heyet müsaade etmemiş, kendisinin yerine Hollandalı stoper Matthijs de Ligt 19. dakikada oyuna dahil olmuştu.


Aynı maçta, benzer bir sakatlık geçiren Roma'nın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo da sezonu kapatmıştı.

Öte yandan, Inter kulübü de Twitter adresinden Merih Demiral için destek mesajı paylaştı.

Türk spor camiasından da birçok isim sosyal medya üzerinden "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

İtalya Serie A, merih demiral, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:10 Kaynak: AA
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