Milli futbolcu Metzelder'e çocuk pornosu suçlaması - Son Dakika

Alman Milli Takımı'nın da formasını giyen eski futbolcu Christoph Metzelder, çocuk pornosu bulundurmak ve bunları üç kadına göndermekle suçlanıyor.Alman Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncusu Christoph Metzelder hakkında, çocuk pornosu bulundurduğu ve yaydığı suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Düsseldorf Bölge Mahkemesi tarafından Cuma günü yapılan yazılı açıklamaya göre, hakkındaki iddianemede Metzelder'in, iletişim uygulaması WhatsApp üzerinden üç kadına çocuk pornografisi içeren içerik gönderdiği bilgisi yer aldı. Açıklamada, Metzelder'in cep telefonundan suç unsuru teşkil eden 297 dosya gönderildiği belirtildi. Mahkeme şimdi, iddianameyi kabul edip etmeyeceğine ve dolayısıyla ana davayı açıp açmayacağına karar verecek.

Konuya ilişkin bir açıklama da Düsseldorf Başsavcılığı'ndan geldi. Başsavcılık, Metzelder'in adını ve hakkındaki suçlamaları anmadan yayınladığı açıklamada, zanlılar hakkında masumiyet karinesinin geçerli olduğunu vurguladı.

Düsseldorf İdare Mahkemesi kısa süre önce, Kuzey Ren- Vestfalya (KRV) Eyaleti Adalet Bakanı Peter Biesenbach'ın, KRV eyalet meclisinin hukuk komisyonunu, açık oturumda davanın durumuna ilişkin bilgilendirmesini yasaklamıştı. Biesenbach da bunun üzerine komisyonu kamuya kapalı bir oturumda bilgilendirmişti.

Bir dönem Almanya Milli Takımında Metzelder ile birlikte oynayan ve şu an kariyerine Türkiye Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da devam eden Lukas Podolski, konuyla ilgili paylaştığı twitter mesajında "Tiksindirici!" ifadesini kullandı.

39 yaşındaki Metzelder, hakkındaki suçlamaların ortaya çıkmasının ardından, tüm görevlerinden çekilmiş ve kendinin eş kurucularından olduğu halkla ilişkiler ajansından ayrılmıştı. Zanlı, Alman Futbol Federasyonunun futbol eğitmenliği programından da ayrılmıştı. Metzelder şu ana kadar hakkındaki suçlamalarla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

Daha önce, gençleri okul ve mesleki hayatlarında desteklemek ve topluma katılımlarını teşvik etmek amacıyla "Zukunft Jugend" (Gelecek: Gençlik) adında bir vakıf kuran Christoph Metzelder'in 11 yaşında bir kızı var.

Reuters/ BÜ,HS

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