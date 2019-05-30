Son Dakika Haberleri: Milli futbolcu Nazım Sangare'nin doğum günü kutlandı
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Milli futbolcu Nazım Sangare'nin doğum günü kutlandı

40 dakika önce

Milli futbolcu Nazım Sangare'nin 25. yaş günü, A Milli Takım'ın Antalya'daki hazırlık kampında kutlandı.

Milli futbolcu Nazım Sangare'nin doğum günü kutlandı, System.String[]
Milli futbolcu Nazım Sangare'nin 25. yaş günü, A Milli Takım'ın Antalya'daki hazırlık kampında kutlandı.
Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile kesen Nazım, ilk dilimi de takım kaptanı Emre Belözoğlu'nun elinden yedi.
A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez çağrılan sağ bek oyuncusu, daha sonra teknik heyet, takım arkadaşları ve milli takım personelinin tebriklerini kabul etti.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:02 Kaynak: AA
Spor
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