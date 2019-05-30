Milli futbolcu Nazım Sangare'nin doğum günü kutlandı
40 dakika önce
Milli futbolcu Nazım Sangare'nin 25. yaş günü, A Milli Takım'ın Antalya'daki hazırlık kampında kutlandı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:02 Kaynak: AA
Milli futbolcu Nazım Sangare'nin 25. yaş günü, A Milli Takım'ın Antalya
'daki hazırlık kampında kutlandı. Türkiye Futbol
Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş
ile kesen Nazım, ilk dilimi de takım kaptanı Emre Belözoğlu
'nun elinden yedi.
A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez çağrılan sağ bek oyuncusu, daha sonra teknik heyet, takım arkadaşları ve milli takım personelinin tebriklerini kabul etti.
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