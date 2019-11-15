Son Dakika Haberleri: Milli futbolcu Nuri Şahin, Brand & Sport Summit 2019'da konuştu Açıklaması
Son Dakika Spor Milli futbolcu Nuri Şahin, Brand & Sport Summit 2019'da konuştu Açıklaması - Son Dakika Spor

Milli futbolcu Nuri Şahin, Brand & Sport Summit 2019'da konuştu Açıklaması

6 saat önce

Almanya'nın Werder Bremen ekibinde forma giyen milli futbolcu Nuri Şahin, 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyen A Milli Takım'ın teknik direktörü Şenol Güneş ve futbolcu arkadaşlarını kutladı.

Milli futbolcu Nuri Şahin, Brand & Sport Summit 2019'da konuştu Açıklaması, System.String[]

Almanya'nın Werder Bremen ekibinde forma giyen milli futbolcu Nuri Şahin, 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyen A Milli Takım'ın teknik direktörü Şenol Güneş ve futbolcu arkadaşlarını kutladı.

Volkswagen Arena'da gerçekleştirilen "Brand & Sport Summit 2019" organizasyonunun son günündeki bir oturuma katılan Nuri Şahin, "Şenol (Güneş) hocamı ve milli takımdaki arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. Bizi gururlandırdılar. Umarım Avrupa Şampiyonası'nda bizi en iyi şekilde temsil ederler." ifadelerini kullandı.

Sadece saha içinde yapılanlarla iyi futbolcu olunamayacağını dile getiren Nuri, "Saha dışında da futbolcu örnek olunmalı. Saha içi kolay, çünkü ömrünü oraya veriyorsun. Kariyerin bittikten sonra iyi futbolcu olarak anılmak için saha dışına da dikkat etmek gerekiyor. Kariyerimi noktaladığımda iyi bir insan olarak anılmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de kendini yeterince ifade edemediğini de vurgulayan Nuri, "Futbolcunun yapacağı en büyük hata, kendine yatırıma futboldan sonra başlaması olur. Futbolculuk kariyeriniz 10-15 senede bitiyor. Çoğu oyuncu kariyeri sonrasında boşluğa düşüyor. Aktif sporcuyken futbolcunun kendisine yatırım yapması gerekiyor. Yatırımı ne kadar erken yaparsak, onun geri dönüşü bizim için daha pozitif olur." değerlendirmesinde bulundu.

Nuri Şahin, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:52 Kaynak: AA
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