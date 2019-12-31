Milli futbolcu Okay Yokuşlu evlendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli futbolcu Okay Yokuşlu evlendi - Son Dakika Spor

Milli futbolcu Okay Yokuşlu evlendi

6 saat önce

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu, voleybol kariyerini İspanya'nın Xuvenil Teis ekibinde sürdüren Melisa Kerman'la İzmir'de evlendi.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu, voleybol kariyerini İspanya'nın Xuvenil Teis ekibinde sürdüren Melisa Kerman'la İzmir'de evlendi.

Kaya Termal Otel'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kıydığı nikahta Melisa Kerman ile Okay Yokuşlu'nun şahitliklerini Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, teknik direktör Zafer Bilgetay, voleybolcular Ece Hocaoğlu ile Buket Yılmaz yaptı.

Törene çiftin ailelerinin yanı sıra milli futbolcular Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Bayram Bektaş'ın da aralarında bulunduğu spor camiasından isimler katıldı.

Milli futbolcu Okay Yokuşlu evlendi

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:23 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ünal Karaman'ın "Beni yemeye çalışanların boğazında kalırım" sözlerine Hacıosmanoğlu'ndan tepki
Roma, 900 milyon euroya satılıyor! Galatasaray, Radamel Falcao'yu isteyen takımlara kapıyı kapattı Merih, Ozan Kabak ile takım arkadaşı oluyor!

Son Dakika Haberleri
02:10 Cenk Gönen'den sert açıklama! - Son Dakika Spor
00:23 Milli futbolcu Okay Yokuşlu evlendi - Son Dakika Spor
00:06 Basketbol Süper Ligi: Büyükçekmece Basketbol: 68 - Fenerbahçe Beko: 92 - Son Dakika Spor
23:58 Ünal Karaman'ın "Beni yemeye çalışanların boğazında kalırım" sözlerine Hacıosmanoğlu'ndan tepki - Son Dakika Spor
23:55 Lider Sivasspor'un kamp programı belli oldu! - Son Dakika Spor
22:54 Roma, 900 milyon euroya satılıyor! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 06:34:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli futbolcu Okay Yokuşlu evlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]