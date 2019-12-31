Milli futbolcu Okay Yokuşlu, Melisa Kerman ile evlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli futbolcu Okay Yokuşlu, Melisa Kerman ile evlendi - Son Dakika

Milli futbolcu Okay Yokuşlu, Melisa Kerman ile evlendi

6 saat önce

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu, voleybol kariyerini İspanya'nın Xuvenil Teis ekibinde sürdüren Melisa Kerman ile İzmir'de dünya evine girdi.

Milli futbolcu Okay Yokuşlu, Melisa Kerman ile evlendi, System.String[]

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu, voleybol kariyerini İspanya'nın Xuvenil Teis ekibinde sürdüren Melisa Kerman ile İzmir'de dünya evine girdi.


Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu, voleybol kariyerini İspanya'nın Xuvenil Teis ekibinde sürdüren Melisa Kerman ile evlendi. İzmir Kaya Termal Otel'deki düğünde, çiftin nikahını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kıydı. Nikahta çiftin şahitliklerini Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, Teknik Direktör Zafer Bilgetay, voleybolcular Ece Hocaoğlu ile Buket Yılmaz yaptı.


Törene ayrıca, çiftin ailelerinin yanı sıra milli futbolcular; Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Bayram Bektaş'ın da aralarında bulunduğu spor camiasından önemli isimler katılarak çifti yalnız bırakmadı. - İZMİR

Melisa Kerman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:10 Kaynak: İHA
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