Milli futbolcu Ozan Kabak, 9-12 hafta sahalardan uzak kalacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli futbolcu Ozan Kabak, 9-12 hafta sahalardan uzak kalacak - Son Dakika Spor

Milli futbolcu Ozan Kabak, 9-12 hafta sahalardan uzak kalacak

6 saat önce

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04'de forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ın sakatlığı sebebiyle 9-12 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Milli futbolcu Ozan Kabak, 9-12 hafta sahalardan uzak kalacak, System.String[]

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04'de forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ın sakatlığı sebebiyle 9-12 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.


Alman kulübünden yapılan açıklamada, Ozan Kabak'ın, Schalke 04'ün deplasmanda Köln ile yaptığı karşılaşmada girdiği ikili mücadelede yere düşmesi sonucunda bel omurgasındaki 2, 3 ve 4. omurunda kırık meydana geldiğinin tespit edildiği belirtildi.


Açıklamada, genç futbolcunun 9-12 hafta sahalardan uzak kalacağı ve sezonu kapatma riskiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi.


Ozan Kabak, Bundesliga'nın 24. haftasında cumartesi günü Schalke 04'ün deplasmanda Köln'e 3-0 mağlup olduğu karşılaşmada sakatlanarak 29. dakikada oyundan çıkmıştı.

Schalke 04, Ozan Kabak, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:24 Kaynak: AA
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