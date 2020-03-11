Milli futbolcu Ozan Kabak, reklam yüzü oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli futbolcu Ozan Kabak, reklam yüzü oldu - Son Dakika Spor

Milli futbolcu Ozan Kabak, reklam yüzü oldu

6 saat önce

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04'te forma giyen milli oyuncu Ozan Kabak, bir erkek bakım markasının reklam filminde boy gösterdi.

Milli futbolcu Ozan Kabak, reklam yüzü oldu, System.String[]

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04'te forma giyen milli oyuncu Ozan Kabak, bir erkek bakım markasının reklam filminde boy gösterdi.

Ozan, marka elçisi olduğu Gillette Türkiye için kameraların karşısına geçti. Milli futbolcu, reklam filminde oynamasıyla ilgili, "İlk reklam filmimdi. Çok keyifli geçti. Umarım beğenirsiniz." ifadelerini kullandı.

Bundesliga'da ikinci sezonunu geçiren Ozan Kabak, Schalke 04'ün deplasmanda Köln ile oynadığı 24. hafta mücadelesinde sakatlık yaşamıştı. Bel omurgasındaki 2, 3 ve 4. omurunda kırık meydana geldiği tespit edilen 19 yaşındaki stoperin, 9-12 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Ozan Kabak, Bundesliga'da bu sezon çıktığı 19 maçta 3 gole imza attı.

Ozan Kabak, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Lemina'dan transfer açıklaması: Galatasaray'da mutluyum, geleceğime sezon sonunda bakacağız
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki yediemin otoparkında 8 milyon liralık servet çürümeye terk edildi Hannover 96 forması giyen Timo Hübers, koronavirüse yakalandı Mesut Bakkal: Anlattığım teşvik primi olayı, o dönemlerde çok olağandı

Son Dakika Haberleri
01:38 Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
01:35 Paris-Saint Germain çeyrek finalde
01:32 Koronavirüs Serie A'ya da sıçradı
01:14 Juventus'ta Daniele Rugani koronavirüse yakalandı
01:08 İran'da koronavirüs nedeniyle tüm spor faaliyetleri durduruldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 01:53:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli futbolcu Ozan Kabak, reklam yüzü oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]