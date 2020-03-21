Son Dakika › Spor › Milli futbolcu Ozan Kabak'tan 'evde kal' çağrısı - Son Dakika Spor
Milli futbolcu Ozan Kabak'tan "evde kal" çağrısı
6 saat önce
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye" çağrısına destek verdi.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye" çağrısına destek verdi.
Ozan Kabak, Anadolu Ajansı aracılığıyla paylaştığı videoda, "Dünyamız zor günlerden geçiyor. Lütfen alınan tedbirlere uyalım. 'Bana bir şey olmaz' demeyelim ve evde kalalım." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:04 Kaynak: AA
Son Dakika Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Boateng, imajını değiştirdi Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı Beşiktaş'ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor