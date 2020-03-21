Milli futbolcu Ozan Kabak'tan "evde kal" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli futbolcu Ozan Kabak'tan 'evde kal' çağrısı - Son Dakika Spor

Milli futbolcu Ozan Kabak'tan "evde kal" çağrısı

7 saat önce

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye" çağrısına destek verdi.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye" çağrısına destek verdi.

Ozan Kabak, Anadolu Ajansı aracılığıyla paylaştığı videoda, "Dünyamız zor günlerden geçiyor. Lütfen alınan tedbirlere uyalım. 'Bana bir şey olmaz' demeyelim ve evde kalalım." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu Ozan Kabak'tan evde kal çağrısı

Ozan Kabak, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:43 Kaynak: AA

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