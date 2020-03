Milli futbolcu Umut Meraş: Hedefim Premier Lig

Fransa 2'nci Lig ekiplerinden Le Havre'de forma giyen milli futbolcu Umut Meraş, hedefinin; Cenk Tosun'un da top koşturduğu İngiltere Premier Lig'de forma giymek olduğunu söyledi.

Yurt dışında yaşayan milli sporcuların ülke dışındaki hayatlarını TRT Spor'da ekrana getiren 'Sporcu Vizesi' programı, bu hafta Le Havre'de top koşturan Umut Meraş'ın, Fransa'daki yaşamına konuk oldu.

Programın yapımcısı ve sunucusu Siyamend Kaçmaz'ın sorularını yanıtlayan milli futbolcu, çocukluğunda önce Süper Lig'de, daha sonra da Avrupa'da oynamak istediğini belirterek, bu hayallerini gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Hedefinde İngiltere Premier Lig olduğunu ifade eden Umut Meraş, "Burası İngiltere'ye en yakın şehirlerden biri. Bir buçuk saatte geçiş yapabiliyorsun buradan. Her gün gemi kalkıyor İngiltere'ye. Bize daha kısmet olmadı gitmek ama inşallah Cenk ağabeyin de yanına gideceğiz" derken, Siyamend Kaçmaz'ın, "Transfer olarak mı?" şeklindeki sorusuna, "Bunu her zaman söylüyorum, hedefler orası inşallah" yanıtını verdi.

Takımın adı La Havre'ye atıfta bulunarak, "La havle vela kuvvete şakasını herkes yapıyor mu?" diye soran Siyamend Kaçmaz'a Umut Meraş, "Aynen. Herkes 'nasılsın?' dedikten sonra La Havre vela kuvvete diye devam ediyor. Milli takıma gidiyorum, orada beni gören 'o La Havre vela kuvvete ne yapıyorsun' diye sesleniyor" dedi.

Dünyanın saha manzaralı tek otel odasına sahip Stade Oceane'da Siyamend Kaçmaz'ı konuk eden Umut Meraş, maçtan önce aynı gün stada gelip bu otelde konakladıklarını vurgulayarak, "Odada yatıyorsun, maç günleri böyle pozisyon oldu; yataktan kalkıp kafayı kaldırarak o gol mü oldu? diye bakabiliyorsun. Böyle kandırdılar (gülüyor). Maçtan önce de burada kampa giriyoruz, odada takım arkadaşım Ertuğrul Ersoy'la tartışıyoruz; mesela ben topu şuradan aldım sen şuraya pas atacaksın gibi bildiğin sahayı göstererek kafanda kurgu yapabiliyorsun. Mesela burada kahveni alıp dinlenebiliyorsun. Kulübümü 2'nci lig kulübü gibi görmüyorum" şeklinde konuştu.

Takım arkadaşı Ertuğrul Ersoy'la birlikte çok iyi zaman geçirdiklerini dile getiren milli futbolcu, La Havre'ye ilk imzayı atanın kendisi olduğunu, Ertuğrul'un kendisine, 'Sen gidersen ben de gelirim' dediğini ifade ederek, "Birbirimizi teşvik ettik. Ben normalde Türkiye'den kulüplerle anlaşmıştım ama olmadı. Daha sonra Avrupa hayalim vardı ve bunu gerçekleştirmek istiyordum. Farklı kültürler tanıyarak kendimi geliştirmek açısından. Buraya 2'nci lig takımı olarak görmüyorum" diye konuştu.

Umut Meraş ayrıca, "Ertuğrul'a birlikte burada birbirimize sahip çıkıyoruz. Takımda bir Türk'ün daha olması çok iyi. Bursa'da da bir sene birlikte oynadık O yüzden arkadaşlığımız da çok iyi. Birbirimize hem saha içinde hem de saha dışında sahip çıkıyoruz" dedi.

Fransızcayı öğrendiğini ve futbolla ilgili bütün terimleri bildiğini de söyleyen Umut Meraş, Fransızca ile ilgili ilginç bir anısını da şöyle paylaştı:

"Mücadele sırasında 'Avos Avos' diye bağırıyorlardı. Meğer "Çık çık çık" anlamına geliyormuş. Bizim takımda da Amos diye bir oyuncu var. Ben de maçta "amos amos amosa" diye bağırıyorum. Futbolcu da bağırdıkça bana bakıyor. Futbolcu da devre arasında yanıma geldi ve "Kardeşim adımı mı ezberliyorsun, 20 kere adımı söyledin. Bakıyorum ama top da bende değil. Hani bir şey mi yaptım deyip sana bakıyorum" dedi. Daha sonra ise durumu anlattım tabi. "Avos avosu yanlış algılamışım" diye. Böyle de komik bir anım var."

Umut Meraş'ın 'Sporcu Vizesi' programında Siyamend Kaçmaz'a yaptığı açıklamalar şöyle;

"Burası sürekli futbolcu çıkaran bir kulüp; kaleci Mandanda, İbrahim Ba, Lassana Diara, Paul Pogba, Dimitri Payet gibi çok önemli isimler buradan çıkmış. Kulübün amacı; oyuncular yetiştirip büyük miktarlara satmak."

"Eniştem bir gün bana dedi ki, "Sende çok büyük bir yetenek var. Futbolcu olacağına inanıyorum, futbolcu olduğun zaman ilk kendine ne alacaksın?" Ben de enişteme, "Bana bir tane oyun konsolu al, geri kalan tüm parayı sen al" dedim ve hala da oyun konsolu oynuyorum. İlk o zamanın parasıyla güzel para kazanmıştım. Allah nasip etti ve aldım. Paranın geri kalanını gerçekten aileme verdim. Sadece oyun konsolu ve 2 tane de oyun aldım. Ben telefonda oyun oynarken bile sürekli maç üzerine oyunlar oynuyorum. İnsanlar artık bana "bari oyun oynarken futbol oynama" diyorlardı. Ben yaptığım işi zevk alarak yapıyorum.

Çünkü bu benim çocukluk hayalimdi ve bu hayalimi yaşıyorum. Küçükken heveslerim vardı, çocuk hayalleri olur ya, ben de kağıda yazmıştım o zamanlar. Hala kağıdı saklarım. 'Profesyonel olacağım, profesyonel olduktan sonra Süper Lig'de oynayacağım, Süper Lig'de oynadıktan sonra milli takıma gideceğim, milli takımda kalıcı olacağım ve orada takım kaptanı olacağım'. Sonra da yurtdışına transfer olacağım demiştim. O zamanlar 7-8 yaşındaydım ve hayallerimi yazdığım kağıdım hala evde duruyor. Kısacası hayallerimi gerçekleştirdim. Mesela buraya gelerek yurtdışı hayalimi gerçekleştirdim. Yani şu anda Türkiye'deki insanlar diyor ki, 'seni Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray istiyordu ama sen Fransa'nın 2'nci lig kulübünü seçtin.' Ama ben burayı 2'nci lig kulübü olarak görmüyorum. Benim geldiğim Fransa'nın Kulübü. Türkiye'den örnek verirsem, Altınordu Kulübü gibi genç oyuncuları yetiştirip oyuncu satan bir kulüp burası. Sadece genç oyuncu da değil, yani transferde senin önünü kapatmayan bir kulüp."

Umut Meraş'a, Paris'te oynanan Fransa - Türkiye maçında gol atıldıktan sonra asker selamı verme sırasında kendisinin de olduğunu hatırlatan Siyamend Kaçmaz, olaydan sonra Fransa'da herhangi bir sorunu yaşayıp yaşamadığıyla ilgili sorusuna, "En öndeydim. Milli Takım çok farklı bir yer, anlatamazsın, kelimelere sığmaz. O yüzden o anki duygu ile yaşadığın duygu, yaptığın hareket bilinçli yaptığım bir şey değil. Mesela o an gol sevincinde o hareketi yaptım, şu an bir daha olsun bir daha yaparım. Bizim kulüpten bana gelen bir tepki olmadı. Şu an mesela taraftarların hepsi asker selamı veriyorlar. Gol falan atınca bana sempati duyuyorlar. Aslında oradaki önemli şey, bizi yenemediler ve berabere kaldılar. O yüzden onlar da biliyorlar hareketin yanlış olmadığını. Biz o anlamda yapmadık o hareketi. Biz oradaki askerlerimize, Mehmetçiğimize selam göndermek için, onların yanında olduğumuzu göstermek için böyle bir hareket yaptık. Maçtan önce konuşmuştuk ama onlar farklı yere çektiler. Fakat şimdi hepsi mesela statta beni gördükleri zaman Türk Bayrağı açıyor. Yani asker selamından sonra bir sorun yaşamadım" yanıtını verdi.