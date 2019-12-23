Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın sakatlığı ciddi - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın sakatlığı ciddi - Son Dakika Spor

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın sakatlığı ciddi

7 saat önce

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın, sakatlığı nedeniyle ameliyat edileceği açıklandı.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın sakatlığı ciddi, System.String[]

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın, sakatlığı nedeniyle ameliyat edileceği açıklandı.

Lille Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Monaco'ya 5-1 yenildikleri Ligue 1 maçının 38. dakikasında oyuna giren ancak sakatlanarak 87. dakikada sahayı terk etmek zorunda kalan Yusuf'un test sonuçları belli oldu. Yusuf'un sağ diz ön çapraz bağlarının koptuğu tespit edildi.

Yusuf'un sağlığına kavuşma süresine dair bilgi verilmedi ancak Fransız basını, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezonu kapattığını, 12 Haziran'da başlayacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na yetişip yetişemeyeceğinin ise belirsiz olduğunu öne sürdü.

Yusuf Yazıcı, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 05:02 Kaynak: AA
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