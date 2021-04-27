Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, UNDP Türkiye'nin "Yoksullukla Mücadele Savunucusu" oldu - Son Dakika

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, UNDP Türkiye'nin "Yoksullukla Mücadele Savunucusu" oldu

27.04.2021 17:35
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, UNDP Türkiye'nin

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye, Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı "Yoksullukla Mücadele Savunucusu" ilan etti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye, Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı "Yoksullukla Mücadele Savunucusu" ilan etti.

UNDP Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, UNDP Türkiye temsilciliği, dünyayı ve insanlığı etkileyen önemli konularda kişileri ve kurumları eyleme teşvik etmek amacıyla 17 maddeden oluşan "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının" savunuculuğunu üstlenmeleri için toplumda başarılarıyla öne çıkan isimlerle iş birliğini sürdürüyor.

UNDP Türkiye, "Küresel Amaçlar"ın birincisi olan "Yoksulluğa Son" maddesinin savunuculuğunu üstlenecek ismi duyurmak için çevrim içi atama töreni ve basın toplantısı düzenledi.

Futbol kariyerine Trabzonspor'da başlayıp, Fransa'nın Lille takımında devam eden milli futbolcu Yusuf Yazıcı, UNDP Türkiye'nin "Yoksullukla Mücadele Savunucusu" olarak atandı.

Toplantıda konuşan milli futbolcu, yeni görevinin kendisini gururlandırdığını ve mutlu ettiğini belirterek, "Bu yola çıkarken amacım yoksul insanlara yardım etmek değil, yoksulluğu nasıl ortadan kaldırabiliriz sorusuna cevap aramak çünkü yıllardır insanlar bir yerlerde yardım kampanyaları düzenliyor ama maalesef kalıcı çözüm üretemiyoruz." ifadesini kullandı.

Sadece kendisini değil, esas yardıma muhtaç insanları iyi hissettirecek adımlar atmak istediğini aktaran Yazıcı, "Bu konudaki kişisel deneyimlerimi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın bilgisi ve imkanları ile birleştireceğim için çok heyecanlıyım. Elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım." dedi.

"UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Tomasi: Yusuf Yazıcı, kırılgan grupların dayanıklılığını artırma çalışmalarımıza destek olacak"

Konuyla ilgili açıklama yapan UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi de Yazıcı'yı UNDP Türkiye'nin Yoksullukla Mücadele Savunucusu ilan etmekten onur duyduğunu belirtti.

Yoksulluğun sona erdirilmesinin hayırseverlik işi olarak görülemeyeceğini, bunun bir "adalet eylemi" ve "insanlığın büyük potansiyelini açığa çıkarmanın anahtarı" olduğunu kaydeden Tomasi, "Hep birlikte açlığa son verebiliriz, hastalıkları yok edebiliriz ve dünyada herkes için gelişme ve müreffeh bir yaşam sürme olanağını yaratabiliriz." dedi.

Tomasi, milli futbolcu Yazıcı ile UNDP'nin "Küresel Amaçlar"ın birincisi olan "Yoksulluğa Son"un desteklenmesine büyük katkı yapacağına inandığını belirterek, "Yusuf Yazıcı, kırılgan grupların dayanıklılığını artırma çalışmalarımıza, mesajlarımızı herkese ulaştırarak destek olacak." ifadesini kullandı.

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Yusuf Yazıcı, Türkiye, Fransa, Futbol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, UNDP Türkiye'nin 'Yoksullukla Mücadele Savunucusu' oldu - Son Dakika


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