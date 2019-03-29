Son Dakika Haberleri: Milli Futbolcular Aynı Şirkette Buluştu

Milli Futbolcular Aynı Şirkette Buluştu

1 saat önce

Merkezi Münih kentinde bulunan Arena 11 Spor Grubu, ayrıca hem Türk hem de Alman genç takımlarında forma giyen Ahmet Gürleyen ile Hannover alt yapısında oynayan ve geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen genç yetenek Emre Aytun ile de anlaştı.

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Merkezi Münih kentinde bulunan Arena 11 Spor Grubu, ayrıca hem Türk hem de Alman genç takımlarında forma giyen Ahmet Gürleyen ile Hannover alt yapısında oynayan ve geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen genç yetenek Emre Aytun ile de anlaştı. Futbolcu pazarlama şirketi Arena 11 Spor Grubu'na bu yıl Türk milli takımı ile Düsseldorf'un başarılı defans futbolcusu Kaan Ayhan da katıldı. Hem milli takımda hem de kadrosunda yer aldığı Bundesliga ekiplerinden Düsseldorf'un vazgeçilmezi olmayı başaran Kaan, attığı gollerle de dikkatleri üzerine topluyor. Kaan, Türk Milli takımının Makedonya ile oynadığı ve 4-0 kazandığı maçta bir gol attı. Bu Kaan'ın A milli takım forması altındaki ilk golüydü. Kaan bu sezon Düsseldorf formasıyla da dört gole imza attı. 21'i A milli olmak üzere toplam 31 kez Türk milli takım forması giydi. Kaan Alman genç milli takımlarında da 28 kez forma giyme başarısı gösterdi.

ALTI FUTBOLCU OLDU

Liverpool'da forma giyen Sadio Mane ve Naby Keita gibi dünyaca tanınan yıldız futbolcular bünyesinde bulunduran Arena 11 Spor Grubu Kaan Ayhan dışında milli futbolcu Çağlar Söğüncü'yü daha önce kadrosuna almıştı. Şirket Türk futbolcularına yönelirken her geçen gün yeni Türk futbolcuları da bünyesine katıyor. Şirkette, uzun yıllar Bundesliga takımlarından Schalke 04'de futbolcu danışmanlığı yapan Yılmaz Şanlı da menajerlik yapıyor. Kaan Ayhan ve Daniel Caligiuri gibi şirketteki önemli futbolcuların menajerliğini üstlenen Şanlı, futbol dünyasında geniş bağlantıları ile bilinen isimlerden biri.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:17 

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