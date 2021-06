Milli futbolcular Mert Müldür ve Halil Dervişoğlu'ndan açıklamalar

Mert Müldür: Daha iyi sonuçlar elde etmeyi hedeflemiştik. Büyük hedeflerimiz vardı fakat iki maçta iki mağlubiyetle başlamak bizim için kötü oldu

Halil Dervişoğlu: Taraftarımızın da desteğini aldık, bu fırsatı değerlendirmeliydik ama yapamadık. Bence daha fazlasını yapmalıydık

BAKÜ/ DHA

A Milli Futbol Takımı oyuncularından Mert Müldür ve Halil Dervişoğlu, İsviçre ile yarın oynanacak EURO 2020 A Grubu üçüncü maçı öncesi açıklamalarda bulundular.

Şampiyonanın şu ana kadar umdukları kadar iyi gitmediğini belirten Mert Müldür, "İlk iki maçımızı kaybettik. Bu çok üzücü bir durum. Daha iyi sonuçlar elde etmeyi hedeflemiştik. Büyük hedeflerimiz vardı fakat iki maçta iki mağlubiyetle başlamak bizim için kötü oldu" diye konuştu.Takımda herkesin çok üzgün olduğunu belirten genç futbolcu, "Ama bir an önce toparlanmamız gerekiyor. Üçüncü bir maçımız var ve buna her şekilde hazırlıklı olmalıyız. Grubumuzu üçüncü bitirmek için, kazanmak adına baskı yapmalıyız. Her şeye rağmen turnuvayı olumlu bir sonuçla kapatmalıyız" ifadelerini kullandı.İki yenilginin ardından İsviçre karşılaşmasının kolay geçmeyeceğinin altını çizen Mert Müldür şunları söyledi: "İsviçre maçı zor bir maç olacak. Herkes çok üzgün ama bir an önce toparlanmamız gerekiyor. Üçüncü maç da bizim için çok önemli ve umarım kazanırız. İtalya ve Galler ile karşılaştırırsak, Galler karşısında daha fazla şansımız vardı ama onları sonuca çeviremedik. Eğer başarabilseydik çok daha iyi bir sonuç alabileceğimize inanıyorum."Küçük bir şans olsa da eleme turlarına çıkmak istediklerini dile getiren A Milli futbolcu, "Gruptan çıkamasak da turnuvayı iyi bitirmeyi umuyoruz" dedi."TARAFTARLARIN DÖNMESİ GÜZEL OLDU"Turnuvanın 11 ülkede, 11 ayrı şehirde oynanmasıyla ilgili de görüşlerini dile getiren Mert Müldür, "Bana göre bu durum taraftarlar için iyi bir şey. Avrupa'nın dört bir yanındaki taraftarlar stadyuma gelme fırsatına sahipler. Maçlarımızın Bakü 'de olması aslında bizim için çok iyi oldu. Azerbaycan halkı bizi terk etmedi. Onlar her zaman bizimleydi. Yaklaşık bir buçuk yıldır taraftarların önünde oynamamak herkesi çok üzdü. Taraftarlar da bu oyunun bir parçası. Geri döndükleri için çok mutluyuz. Herkesi bir arada görmek bizi çok mutlu ediyor. İnsanları daha da mutlu ediyor. Yani çok daha iyi bir durum" yorumunda bulundu.Kendilerini her zaman destekleyen taraftara da teşekkür eden Mert Müldür, "Turnuva boyunca bize destek oldular. Onlara teşekkür etmek isteriz. İyi bir sonuç alamasak da umarım bizi desteklemekten vazgeçmezler. Bize inanmaya devam etsinler. Önümüzdeki maçlarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Benzer bir mesaj Azerbaycanlı taraftarlarımıza da göndermek isterim. Onlara da sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum" diyerek sözlerini tamamladı.HALİL DERVİŞOĞLU: TARAFTARIMIZIN DA DESTEĞİNİ ALDIK, BU FIRSATI DEĞERLENDİRMELİYDİK AMA YAPAMADIK. BENCE DAHA FAZLASINI YAPMALIYDIKA Milli Takım oyuncularından Halil Dervişoğlu ise, EURO 2020'de beklediklerinden farklı bir tabloyla karşılaştıklarını vurgulayarak, "İyi sonuçlar alamadık ve ekip olarak gerçekten çok üzgünüz. Oynayacağımız bir maçımız daha var ve şimdi o maça odaklandık. Taraftarımızın da desteğini aldık, bu fırsatı değerlendirmeliydik ama yapamadık. Bence daha fazlasını yapmalıydık" dedi.Telafi etmeleri gereken çok şey olduğunun altını çizen Halil şunları söyledi: "O yüzden takım olarak küçük bir şansımız olsa da yüzde 100'ümüzü İsviçre maçında vermemiz gerekiyor. Milletimize borçluyuz. Bu nedenle sahadan galip ayrılmalıyız. Bu maçta her birimiz elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve umarım kazanabiliriz.""GENÇ TAKIM DEVAM ETMELİ"Milli Takım'ın genç bir ekip olduğunun ve deneyimlerinin sadece bu turnuvayla sınırlı tutulmaması gerektiğinin altını çizen Halil Dervişoğlu, "Gelecek yıl Dünya Kupası var, başka oyunlar var. Buradaki genç takımın devam etmesi ve sonraki turnuvalarda iyi sonuçlar alması gerekiyor. Bu güzel sonuçları alacağız ve genç oyuncularımız en iyi kulüplere katılmaya devam edecekler" diye konuştu.

Bakü'de ciddi bir taraftar desteğini arkalarında hissettiklerini de kaydeden genç futbolcu, "Bizi burada olsun olmasın destekleyen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. İstenilen sonuçları alamadığımız için üzgünüz. Onlardan özür diliyorum. Yine de az olan şansımızı kullanabilmek için var gücümüzle mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.