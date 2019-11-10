Son Dakika Haberleri: Milli futbolcular vefatının 81. yıl dönümünde Atatürk'ü andı
Son Dakika Spor Milli futbolcular vefatının 81. yıl dönümünde Atatürk'ü andı

Milli futbolcular vefatının 81. yıl dönümünde Atatürk'ü andı

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli futbolcuların kamp yaptıkları otelde Atatürk için anma töreni düzenlediği belirtildi.

Milli futbolcular vefatının 81. yıl dönümünde Atatürk'ü andı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli futbolcuların kamp yaptıkları otelde Atatürk için anma töreni düzenlediği belirtildi.


A Milli Kadın Takımı'nın İzmir'de, 19 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın Antalya'da, 17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın ise İstanbul'da saat 09.05'te Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına saygı duruşunda bulunduktan sonra Türk Bayrağı ile fotoğraf çektirip İstiklal Marşı'nı söylediği kaydedildi.

Mustafa Kemal Atatürk, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:49 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Federasyon açıkladı! Andone'nin çapraz bağlarında yırtık
Güney Kore'de televizyon sunucusu Atatürk'e saygı için haberleri ayakta sundu Trabzonspor-Alanyaspor maçından önce Atatürk'ün en sevdiği türkü çalındı! Başına darbe alan Sörloth apar topar hastaneye kaldırıldı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 19:20:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli futbolcular vefatının 81. yıl dönümünde Atatürk'ü andı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]