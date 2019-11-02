Son Dakika Haberleri: Milli futbolculardan Anadolu Üniversitesi U-12 takımına tebrik mesajı
Son Dakika Yaşam Milli futbolculardan Anadolu Üniversitesi U-12 takımına tebrik mesajı

Milli futbolculardan Anadolu Üniversitesi U-12 takımına tebrik mesajı

6 saat önce

Eskişehir U-12 Play-off liginde mücadele eden Anadolu Üniversitesi U-12 futbol takımının namağlup şampiyonluğuna milli futbolculardan tebrik geldi.

Milli futbolculardan Anadolu Üniversitesi U-12 takımına tebrik mesajı, System.String[]

Eskişehir U-12 Play-off liginde mücadele eden Anadolu Üniversitesi U-12 futbol takımının namağlup şampiyonluğuna milli futbolculardan tebrik geldi.


Sosyal medya hesaplarında paylaştıkları videolarla genç futbolculara destek veren Zeki Çelik ve Aytaç Kara, Anadolu Üniversitesi U-12 futbol takımının başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu. Fransa 1. Ligi ekiplerinden Lille takımının formasını giyen milli futbolcu Zeki Çelik, İnstagram hesabında paylaştığı videoda, "Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi gençler takımı şampiyon olmuş. Sizleri tebrik ediyorum. İnşallah kariyerinizde daha nice şampiyonluklar yaşarsınız. Bu bir başlangıç, çalışmaya devam. İnşallah iyi yerlerde oynarsınız. Hepinizi gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.


2012- 2014 yılları arasında Eskişehirspor'da forma giyen milli futbolcu Aytaç Kara ise yayınladığı video ile Anadolu Üniversitesi U-12 futbol takımına tebriklerini dile getirdi. - ESKİŞEHİR

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:06 Kaynak: İHA
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