Milli futbolculardan Anadolu Üniversitesi U-12 takımına tebrik mesajı

Eskişehir U-12 Play-off liginde mücadele eden Anadolu Üniversitesi U-12 futbol takımının namağlup şampiyonluğuna milli futbolculardan tebrik geldi.



Sosyal medya hesaplarında paylaştıkları videolarla genç futbolculara destek veren Zeki Çelik ve Aytaç Kara, Anadolu Üniversitesi U-12 futbol takımının başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu. Fransa 1. Ligi ekiplerinden Lille takımının formasını giyen milli futbolcu Zeki Çelik, İnstagram hesabında paylaştığı videoda, "Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi gençler takımı şampiyon olmuş. Sizleri tebrik ediyorum. İnşallah kariyerinizde daha nice şampiyonluklar yaşarsınız. Bu bir başlangıç, çalışmaya devam. İnşallah iyi yerlerde oynarsınız. Hepinizi gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.



2012- 2014 yılları arasında Eskişehirspor'da forma giyen milli futbolcu Aytaç Kara ise yayınladığı video ile Anadolu Üniversitesi U-12 futbol takımına tebriklerini dile getirdi. - ESKİŞEHİR