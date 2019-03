Milli Futbolculardan "Hello Brother" Mesajı

A Milli Futbol Takımı oyuncuları Emre Belözoğlu ile Ozan Kabak, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart'ta cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenleri unutmadı.

A Milli Futbol Takımı oyuncuları Emre Belözoğlu ile Ozan Kabak, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart'ta cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenleri unutmadı.



Emre Belözoğlu ve Ozan Kabak, Türkiye Futbol Federasyonunun "millitakimlar" adresli Instagram hesabında yer alan paylaşımda hayatını kaybedenleri andı.



"Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki terör saldırısında hayatını kaybeden Davud Nabi'nin son sözleri 'Hello Brother', kardeşlik için, barış için" ifadeleri kullanılan paylaşımda, her iki oyuncunun "Merhaba kardeşim" sözüne yer verildi.



Paylaşımın sonunda "Daha güzel bir dünya için Hello Brother." ifadesi yer aldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

ABD'de Camide Yangın! Otoparkta Yeni Zelanda Saldırısına İlişkin Not Bulundu

Emre Belözoğlu'na Milli Takım Kariyerinde İlk Kırmızı Kartı Gösteren Hakem, Moldova Maçını Yönetiyor

Son Dakika! Malatya'nın Arguvan İlçesinde 4,5 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Milyonların Maaşı Temmuz'da Artacak! İşte Kuruşu Kuruşuna Zamlı Maaşlar