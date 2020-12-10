Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Leicester City formasıyla ilk golünü attı - Son Dakika

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Leicester City formasıyla ilk golünü attı

10.12.2020 23:24
Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Leicester City formasıyla ilk golünü attı, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi G Grubu son maçında AEK'yı konuk eden Leicester City'nin ilk golü Cengiz Ünder'den geldi. Bu gol aynı zamanda milli futbolcumuzun İngiliz ekibiyle attığı ilk gol olarak kayıtlara geçti.

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Leicester City formasıyla ilk golünü UEFA Avrupa Ligi'nde attı.

G Grubu'nda AEK ile karşılaşan İngiliz ekibinin ilk golü milli yıldızımızdan geldi. Karşılaşmanın 12. dakikasında gelişen atakta Cengiz Ünder, defans oyuncusundan seken topu yere düşmeden ceza saha içerisinde nefis bir vuruşla ağlara gönderdi. Leicester City bu golle 1-0 öne geçti.

11 MAÇTA 3 ASİST YAPMIŞTI

Lacivert beyazlı formayla hem Premier Lig hem de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 11 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcumuz 3 asist yapmış ancak gol sevinci yaşayamamıştı.

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Leicester City formasıyla ilk golünü attı

Leicester City FC, Cengiz Ünder, Milli, UEFA, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Leicester City formasıyla ilk golünü attı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Bilim Kurulu üyesinden Biontech-Pfizer'ın koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Yüzde 95 koruyor ve güvenli Alman Bakan, Canan Karatay'ın "Karbonatlı suyla gargara yapmak virüsten koruyor" önerisine destek verdi TEM'de üzerinden araç geçen kişi feci şekilde can verdi 'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor Böyle gol görülmedi! İranlı futbolcu, taç atışından topu ağlara gönderdi Reuters'tan Türkiye iddiası: ABD yaptırım hazırlığında, her an duyurulabilir Son Dakika: Sağlık Bakanlığı toplam koronavirüs vaka sayısını ilk kez açıkladı: 1 milyon 748 bin 567 vaka var Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü
Bülent Arınç'tan istifa sonrası ilk paylaşım! Reform vurgusu yaptı Bülent Arınç'tan istifa sonrası ilk paylaşım! Reform vurgusu yaptı         
23:17
Temsilcimiz Sivasspor, tur için Maccabi Tel Aviv karşısında! Canlı anlatım Temsilcimiz Sivasspor, tur için Maccabi Tel Aviv karşısında! Canlı anlatım         
22:44
Çukur dizisinde Kulkan Erdenet'i canlandıracak isim fragmanda görüldü Çukur dizisinde Kulkan Erdenet'i canlandıracak isim fragmanda görüldü         
22:28
İstanbul'da fidye operasyonunda 2'si polis 8 şüpheli gözaltına alındı İstanbul'da fidye operasyonunda 2'si polis 8 şüpheli gözaltına alındı         
22:21
Rasulayn'daki terör saldırısında şehit olan askerlerimizin kimlikleri belli oldu Rasulayn'daki terör saldırısında şehit olan askerlerimizin kimlikleri belli oldu         
22:03
Meteoroloji'den 43 il için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 43 il için sağanak yağış uyarısı         
21:39
İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor         
20:24
MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 2 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 2 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde         
19:42
Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı         
17:16
Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı         
17:14
Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı         
14:53
4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı 4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı         
14:28
Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım         
14:16
Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın         
13:30
Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek         
13:30
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 23:35:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Leicester City formasıyla ilk golünü attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei