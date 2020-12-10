Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Leicester City formasıyla ilk golünü attı

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Leicester City formasıyla ilk golünü UEFA Avrupa Ligi'nde attı.

G Grubu'nda AEK ile karşılaşan İngiliz ekibinin ilk golü milli yıldızımızdan geldi. Karşılaşmanın 12. dakikasında gelişen atakta Cengiz Ünder, defans oyuncusundan seken topu yere düşmeden ceza saha içerisinde nefis bir vuruşla ağlara gönderdi. Leicester City bu golle 1-0 öne geçti.

11 MAÇTA 3 ASİST YAPMIŞTI

Lacivert beyazlı formayla hem Premier Lig hem de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 11 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcumuz 3 asist yapmış ancak gol sevinci yaşayamamıştı.