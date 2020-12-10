Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Leicester City formasıyla ilk golünü attı
10.12.2020 23:24
UEFA Avrupa Ligi G Grubu son maçında AEK'yı konuk eden Leicester City'nin ilk golü Cengiz Ünder'den geldi. Bu gol aynı zamanda milli futbolcumuzun İngiliz ekibiyle attığı ilk gol olarak kayıtlara geçti.
Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Leicester City formasıyla ilk golünü UEFA Avrupa Ligi'nde attı.
G Grubu'nda AEK ile karşılaşan İngiliz ekibinin ilk golü milli yıldızımızdan geldi. Karşılaşmanın 12. dakikasında gelişen atakta Cengiz Ünder, defans oyuncusundan seken topu yere düşmeden ceza saha içerisinde nefis bir vuruşla ağlara gönderdi. Leicester City bu golle 1-0 öne geçti.
11 MAÇTA 3 ASİST YAPMIŞTI
Lacivert beyazlı formayla hem Premier Lig hem de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 11 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcumuz 3 asist yapmış ancak gol sevinci yaşayamamıştı.
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