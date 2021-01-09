Milli futbolcumuz Cenk Tosun, 357 gün sonra golle tanıştı
09.01.2021 15:57
Milli futbolcumuz Cenk Tosun, Everton'ın İngiltere Federasyon Kupası'nda oynadığı Rotherham United maçında rakip ağları havalandırmayı başardı. Cenk böylece, 18 Ocak 2020'den sonra bir resmi maçta gol atmış oldu.
Everton'ın İngiltere Federasyon Kupası 3. turun oynadığı Rotherham United'ı maçında milli futbolcumuz Cenk Tosun sahneye çıktı.
Karşılaşmanın 9. dakikadasında gelişen atakta ceza sahası içerisinde topla buluşan Cenk, şık bir vuruşla topu ağlara göndererek Everton'ı 1-0 öne geçirdi.
SON GOLÜNÜ MANCHESTER CITY'YE ATMIŞTI
29 yaşındaki milli futbolcumuz, kulüp kariyerinde son resmi golünü 1 yıl önce 18 Ocak 2020'de oynanan ve 2-2 sonuçlanan Manchester City maçında atmıştı. Cenk Tosun böylece bu golle 357 gün sonra rakip ağları sarsmış oldu.
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