Milli futbolcumuz Cenk Tosun, 357 gün sonra golle tanıştı

Everton'ın İngiltere Federasyon Kupası 3. turun oynadığı Rotherham United'ı maçında milli futbolcumuz Cenk Tosun sahneye çıktı.

Karşılaşmanın 9. dakikadasında gelişen atakta ceza sahası içerisinde topla buluşan Cenk, şık bir vuruşla topu ağlara göndererek Everton'ı 1-0 öne geçirdi.

SON GOLÜNÜ MANCHESTER CITY'YE ATMIŞTI

29 yaşındaki milli futbolcumuz, kulüp kariyerinde son resmi golünü 1 yıl önce 18 Ocak 2020'de oynanan ve 2-2 sonuçlanan Manchester City maçında atmıştı. Cenk Tosun böylece bu golle 357 gün sonra rakip ağları sarsmış oldu.