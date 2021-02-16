Milli futbolcumuz Ozan Kabak bir ilki başardı, adını futbol tarihine yazdırdı - Son Dakika

Milli futbolcumuz Ozan Kabak bir ilki başardı, adını futbol tarihine yazdırdı

16.02.2021 23:25
Milli futbolcumuz Ozan Kabak bir ilki başardı, adını futbol tarihine yazdırdı, System.String[]

Liverpool'un Şampiyonlar Ligi Son 16 turunda karşılaştığı RB Leipzig maçında Ozan Kabak, ilk 11'de yer aldı. Milli futbolcumuz böylece, bir İngiliz takımının formasıyla Devler Ligi'nde forma giyen ilk Türk futbolcu oldu.

Şampiyonlar Ligi Son 16 turu ilk maçında RB Leipzig ile Liverpool, Budapeşte'de karşı karşıya geldiği maçta milli futbolcu tarihe geçti.

Bu zorlu mücadeleye ilk 11'de başlayan Ozan Kabak, bir İngiliz takımının formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkan ilk Türk futbolcu oldu. 20 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz haftasonu Premier Lig'de oynanan ve 3-1 kaybedilen Leicester City maçında ilk kez Liverpool forması giymişti.

SEZON SONUNA KADAR KİRALANDI

İngiliz ekibi Ozan Kabak'ı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı. 2019'da Galatasaray'dan Schalke'ye transfer olan Ozan'ın sözleşmesi Alman ekibi ile 2024'e kadar devam ediyor.

Milli futbolcumuz Ozan Kabak bir ilki başardı, adını futbol tarihine yazdırdı

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Son Dakika Spor Milli futbolcumuz Ozan Kabak bir ilki başardı, adını futbol tarihine yazdırdı - Son Dakika Spor


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