Milli futbolcumuz takımını sırtladı! Şampiyonluk umutlarını diri tutacak golü attı
22.03.2021 00:07
İtalya Serie A'nın 28. haftasında Milan, deplasmanda Fiorentina'yı 3-2 yendi. Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren gol Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi. Milli futbolcumuz attığı golle Milan'ın şampiyonluk umutlarını sürdürmesini sağladı.
İtalya Serie A'nın 28. haftasında Milan konuk ettiği Fiorentina'yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmada siyah beyazlıların gollerini 9. dakikada Zlatan İbrahimovic, 57. dakikada Brahim Diaz ve 72. dakikada Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi.
HAKAN'DAN KRİTİK GOL
Milli futbolcumuz attığı bu golle bu sezon ligde 3. golünü kaydetti. Floransa ekibinin gollerini ise 17. dakikada Erick Pulgar ve 51. dakikada Franck Ribery, attı.
FARK 6'YA İNDİ
Bu sonuçla puanını 59'a yükseltti ve maç fazlasıyla lider Inter ile puan farkını 6'ya indirdi. Fiorentina ise 29 puanda kaldı.
Son Dakika Bayılıp balkondan düşen adam, ölümün eşiğinden son anda döndü Vaka sayılarında artış yaşanan 6 ilde karantina kararı alındı ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan İstanbul Sözleşmesi yorumu: Derin hayal kırıklığı yarattı Şeyma Subaşı'nın milyarder sevgilisinin lüks arabası çalıntı çıktı Aleyna Tilki, kendisini eleştiren Demet Akalın'ı takipten çıkardı Rusya'dan İdlib'e hava saldırısı: Bir sivil öldü, iki sivil yaralandı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde tribünlerde az da olsa seyircinin bulunması tepki çekti Pendik'te bir genç annesiyle görüşmesini istemediği kişiyi bıçaklayarak öldürdü