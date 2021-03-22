Milli futbolcumuz takımını sırtladı! Şampiyonluk umutlarını diri tutacak golü attı - Son Dakika

Milli futbolcumuz takımını sırtladı! Şampiyonluk umutlarını diri tutacak golü attı

22.03.2021 00:07

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Milan, deplasmanda Fiorentina'yı 3-2 yendi. Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren gol Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi. Milli futbolcumuz attığı golle Milan'ın şampiyonluk umutlarını sürdürmesini sağladı.

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Milan konuk ettiği Fiorentina'yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmada siyah beyazlıların gollerini 9. dakikada Zlatan İbrahimovic, 57. dakikada Brahim Diaz ve 72. dakikada Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi.

HAKAN'DAN KRİTİK GOL

Milli futbolcumuz attığı bu golle bu sezon ligde 3. golünü kaydetti. Floransa ekibinin gollerini ise 17. dakikada Erick Pulgar ve 51. dakikada Franck Ribery, attı.

FARK 6'YA İNDİ

Bu sonuçla puanını 59'a yükseltti ve maç fazlasıyla lider Inter ile puan farkını 6'ya indirdi. Fiorentina ise 29 puanda kaldı.

Milli futbolcumuz takımını sırtladı! Şampiyonluk umutlarını diri tutacak golü attı

Hakan Çalhanoğlu, İtalya Serie A, Milan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli futbolcumuz takımını sırtladı! Şampiyonluk umutlarını diri tutacak golü attı - Son Dakika Spor


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