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Milli füze "Bozdoğan, ilk güdümlü atış testini başarıyla tamamlandı
6 saat önce
Göktuğ atış klibi görüntüsü TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Görüş İçi Hava-Hava Füzesi BOZDOĞAN, hedef uçağa yapılan ilk güdümlü atış testini başarıyla tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:39 Kaynak: AA
Göktuğ atış klibi görüntüsü TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Görüş İçi Hava-Hava Füzesi BOZDOĞAN, hedef uçağa yapılan ilk güdümlü atış testini başarıyla tamamladı.
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