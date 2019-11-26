Son Dakika Haberleri: Milli füze "Bozdoğan, ilk güdümlü atış testini başarıyla tamamlandı
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Milli füze "Bozdoğan, ilk güdümlü atış testini başarıyla tamamlandı

6 saat önce

Göktuğ atış klibi görüntüsü TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Görüş İçi Hava-Hava Füzesi BOZDOĞAN, hedef uçağa yapılan ilk güdümlü atış testini başarıyla tamamladı.

Göktuğ atış klibi görüntüsü TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Görüş İçi Hava-Hava Füzesi BOZDOĞAN, hedef uçağa yapılan ilk güdümlü atış testini başarıyla tamamladı.

Milli füze Bozdoğan, ilk güdümlü atış testini başarıyla tamamlandı

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Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:39 Kaynak: AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği hava füzesi Bozdoğan'ın ilk atışı gerçekleştirildi
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