Milli füzeyle bugüne kadarki en uzak hedefe atış yapıldı - Son Dakika

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Milli füzeyle bugüne kadarki en uzak hedefe atış yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı:

"Bayraktar TB-2 Silahlı İnsansız Hava Aracı'ndan milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen lazer güdümlü MAM-L füzesi ile su üstü hedefine, bugüne kadar yapılmış en uzak menzilden atış yapıldı"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, VATAN-2021 Tatbikatı'nda milli imkanlarla geliştirilen lazer güdümlü MAM-L füzesi ile bugüne kadar yapılmış en uzak menzil atışının başarı ile gerçekleştirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nca konuya ilişkin tatbikat görüntülerinin de paylaşıldığı açıklamada, "VATAN-2021 Tatbikatı sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterinde bulunan Bayraktar TB-2 Silahlı İnsansız Hava Aracı'ndan milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen lazer güdümlü MAM-L füzesi ile su üstü hedefine, bugüne kadar yapılmış en uzak menzilden atış yapıldı. Atış, 04 Mart 2021 tarihinde Doğu Akdeniz'de başarı ile icra edilerek hedef tam isabetle vuruldu. MAM-L atışını müteakip SH-70 helikopterinden milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen ANKA İnsansız Hava Aracı'nın lazerle işaretlediği hedefe icra edilen HELLFIRE güdümlü mermi atışı da isabetle gerçekleştirildi" ifadelerine verildi.