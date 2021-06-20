Üye Girişi
Milli gemi Atmaca'ya özel amblem! Erdoğan ''Hedefi tam isabetten vurdu'' demişti - Son Dakika

Milli gemi Atmaca'ya özel amblem! Erdoğan ''Hedefi tam isabetten vurdu'' demişti

20.06.2021 11:51

ilk milli güdümlü füze Atmaca'nın test atışı cuma günü gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dün, Atmaca Gemisavar Füzesi'nin gurur dolu anlarını sosyal medya hesabından paylaşarak,, geminin hedefi tam isabetten vurduğunu söyledi. Atmaca'nın test atışının yapıldığı TCG Kınalıada için yapılan amblem ise dikkatlerden kaçmadı. "Mavi vatana adanmışlar" sloganıyla tasarlanan amblemde yer alan Atatürk, Türk bayrağı, 16 yıldız, roket, gökyüzü, üç yıldız ve 3 yunusun her birinin özel bir anlamı var.

Seri üretim hattından çıkan ilk milli güdümlü füze Atmaca'nın test atışı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesinin katılımıyla cuma günü gerçekleştirildi. Büyük bir sevinçle personele hitap eden Akar, "Sizleri kutluyorum" sözlerine yer verdi.

Erdoğan'ın 'Hedefi tam isabetten vurdu' dediği milli gemiye özel amblem! İçinde pek çok gizli mesaj var

"HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli füze Atmaca'nın test atışı görüntülerini paylaştı. Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Mavi Vatanımızın çelik kılıcı Atmaca Gemisavar Füzemiz, bugün envantere girişi öncesi gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurmayı başardı. Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Donanmamıza hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın 'Hedefi tam isabetten vurdu' dediği milli gemiye özel amblem! İçinde pek çok gizli mesaj var

AMBLEMİ DİKKAT ÇEKTİ

Milli gemi TCG Kınalıada korvetinden senaryo kapsamında yapılan atışla hedef gemi tam isabetle vuruldu. Atış gününde milli gemi TCG Kınalıada'nın amblemi de dikkati çekti. Dizayn, inşa ve entegrasyonu Türk Deniz Kuvvetleri tarafından tamamen milli imkanlarla uluslararası ve Türk Deniz Kuvvetleri'nin askeri standartlarına uygun olarak yapılan Milli Gemi (MİLGEM) korvetinin özel olarak hazırlanan amblemi içinde birçok mesajı barındırıyor.

Erdoğan'ın 'Hedefi tam isabetten vurdu' dediği milli gemiye özel amblem! İçinde pek çok gizli mesaj var

HİZMETE GİRİŞİ SEMBOLİZE EDİYOR

"Mavi Vatana Adanmışlar" sloganına yer verilen amblemde Türk bayrağı ve kalpaklı Atatürk portresi, Milli Mücadele'nin 100. yılı olan 2019'da TCG Kınalıada Komutanlığı'nın hizmete girişini sembolize ediyor. Amblemde bulunan 16 yıldız, tarihte kurulmuş büyük Türk devletlerini temsil ederken harita da geminin mavi vatandaki hak ve menfaatleri koruma iradesini simgeliyor.

UZUN MENZİLLİ ANGAJMAN YETENEĞİ TEMSİL EDİLMİŞ

Göğe yükselen roket ucundaki yıldız ve çok katmanlı gökyüzü, geminin Atmaca güdümlü mermisi ile kazandığı uzun menzilli angajman yeteneğini anlatıyor. Amblemde bulutların arasına gizlenmiş savaş yönetim sistemi figürü de yer alıyor. Bununla yeni nesil milli savaş yönetim sistemi Advent'i ilk kullanan gemi olduğu vurgulanıyor.

PERSONELİN BİRBİRİNE OLAN BAĞLILIĞINA DA DEĞİNMİŞLER

Gemi ile yüzen üç yunus ve helikopter figürü de Kanalıada'nın ada sınıfı korvetlerin diğer üç gemisiyle kazandığı harekat kabiliyetini temsil ediyor. Geminin her türlü hava ve deniz şartlarında gece ve gündüz görev yapma kararlılığının dalgalı denizle anlatıldığı amblemde, personelin birbirine olan bağlılığı ise amblemi çevreleyen halatla ifade ediliyor.

BİR İLK YAŞANDI

MİLGEM Milli Gemi Projesi ile Türkiye, ilk defa korvet tipi bir askeri geminin tasarımını milli olarak gerçekleştirdi. Gemi tasarımı, tekne inşası ile sistem entegrasyonunda dışa bağımlılığı azaltılan proje kapsamında askeri tersaneler ile özel sektördeki gemi tasarım, inşa imkanları ve kabiliyetlerin entegrasyonu suretiyle, özel sektörün harp gemisi inşası alanında gerekli bilgi birikimi, tecrübe ve altyapı ile donatılması sağlandı.

GEMİLERİN İNŞASINA DEVAM EDİLİYOR

Proje kapsamında milli olarak tasarlanan ve inşa edilen gemilerden TCG Heybeliada 2011 yılında, TCG Büyükada 2013 yılında, TCG Burgazada 2018 yılında ve TCG Kınalıada 2019 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı hizmetine alındı. Projenin korvet sınıfı olan ilk dört gemisinden farklı olarak beşinci gemi olan TCG İstanbul'dan itibaren gemilerin hava savunma kabiliyetini de içeren fırkateyn sınıfı olacak şekilde inşasına devam ediliyor.

Milli gemi Atmaca'ya özel amblem! Erdoğan ''Hedefi tam isabetten vurdu'' demişti

Kınalıada, Milli, Füze, Gemi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Milli gemi Atmaca'ya özel amblem! Erdoğan ''Hedefi tam isabetten vurdu'' demişti - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Veyis Ateş 11:49 Veyis Ateş "Yok" demişti! Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı Ölen oğlu için 11:27 Ölen oğlu için "Yanına geleceğim" diyerek ağıt yaktı, Babalar Günü'nde hayatını kaybetti İmamoğlu, Akit'e haciz işlemi yaptırdı! Gazete bugün 10:30 İmamoğlu, Akit'e haciz işlemi yaptırdı! Gazete bugün "Susturamazsınız" manşetiyle çıktı
35 milyon dolarlık kredi geri ödenmeyince Ankara'daki 35 katlı otel, Alman Aareal Bank'ın oldu 09:59 35 milyon dolarlık kredi geri ödenmeyince Ankara'daki 35 katlı otel, Alman Aareal Bank'ın oldu Siyasete atılan Nejat İşler, seçmene ilk mesajını 09:53 Siyasete atılan Nejat İşler, seçmene ilk mesajını "şimdi tam zamanı" diyerek verdi Galatasaray'da ipi göğüsleyen isim Burak Elmas oldu! İşte yeni Başkan'ın kulübü ayağa kaldıracak vaatleri 09:34 Galatasaray'da ipi göğüsleyen isim Burak Elmas oldu! İşte yeni Başkan'ın kulübü ayağa kaldıracak vaatleri
Galatasaray'da oyların yüzde 87'sini Fatih Terim'i seçim vaadi olarak gösterenler aldı 09:24 Galatasaray'da oyların yüzde 87'sini Fatih Terim'i seçim vaadi olarak gösterenler aldı Türkiye'nin gözü yarın yapılacak Kabine toplantısına çevrildi! Pazar günü kısıtlaması kalkacak mı? 09:15 Türkiye'nin gözü yarın yapılacak Kabine toplantısına çevrildi! Pazar günü kısıtlaması kalkacak mı?

Son Dakika Haberleri
11:51 Milli gemi Atmaca'ya özel amblem! Erdoğan ''Hedefi tam isabetten vurdu'' demişti
11:49 Veyis Ateş "Yok" demişti! Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı
11:20 Tamamen el emeği! Asırlık tespihler 25 bin liradan satılıyor
11:18 Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, sıfır makyaj fotoğrafıyla mest etti
11:07 Lüks villada korkunç ölüm! 80 yaşındaki yaşlı adam, boş havuza düştü
10:40 İstanbul'da korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk balkondan düştü
10:29 İmamoğlu, Akit'e haciz işlemi yaptırdı! Gazete bugün "Susturamazsınız" manşetiyle çıktı
10:18 Balkona çıkarak şampuanla köpürttüğü kafasını yağmur suyuyla yıkadı! O anlar görüntülendi
10:06 Kimliğini kaybetmek pahalıya patladı! Adına açılan şirket yüzünden binlerce liralık borcu var
09:58 35 milyon dolarlık kredi geri ödenmeyince Ankara'daki 35 katlı otel, Alman Aareal Bank'ın oldu
Türkiye'nin EURO 2020'de gruptan çıkma ihtimali imkansızdan da zor gözüküyor Türkiye'nin EURO 2020'de gruptan çıkma ihtimali imkansızdan da zor gözüküyor         
12:25
Polis katillerinin sevkinde dikkat çeken detay! Meslektaşları, şehidin fotoğrafını yakalarında taşıdı Polis katillerinin sevkinde dikkat çeken detay! Meslektaşları, şehidin fotoğrafını yakalarında taşıdı         
11:45
Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, sıfır makyaj fotoğrafıyla mest etti Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, sıfır makyaj fotoğrafıyla mest etti         
11:19
Genç oyuncu Avni Burak Yenice beyin damarı çatlaması sonucu yaşamını yitirdi Genç oyuncu Avni Burak Yenice beyin damarı çatlaması sonucu yaşamını yitirdi         
10:06
Çocuk kitabında skandal olay! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi Çocuk kitabında skandal olay! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi         
09:54
Komşusunun evini pompalıyla bastı: 1 ölü, 1 yaralı Komşusunun evini pompalıyla bastı: 1 ölü, 1 yaralı         
09:36
Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı         
09:29
HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi hayrete düşürdü: Pişman değilim HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi hayrete düşürdü: Pişman değilim         
09:16
Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı         
17:38
Çektiği videolarla fenomen olmuştu! O çobanın, sosyal medyadan ayda 5 ile 20 bin lira arasında kazandığı ortaya çıktı Çektiği videolarla fenomen olmuştu! O çobanın, sosyal medyadan ayda 5 ile 20 bin lira arasında kazandığı ortaya çıktı         
17:11
MMA'de Fransız rakibini perişan eden Sabriye, bir ilki başardı! Survivor'daki halinden eser yok MMA'de Fransız rakibini perişan eden Sabriye, bir ilki başardı! Survivor'daki halinden eser yok         
15:04
18 yıllık eşinden ayrılan kadın, site bahçesinde davul zurna çaldırıp göbek attı 18 yıllık eşinden ayrılan kadın, site bahçesinde davul zurna çaldırıp göbek attı         
14:02
Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti         
12:31
6 evlat, bir babayı kolundan tutup sokağa attı: Aç susuz dolaşıyorum 6 evlat, bir babayı kolundan tutup sokağa attı: Aç susuz dolaşıyorum         
11:33
Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın         
11:18
Yüsra Geyik'ten, Arka Sokaklar'a duygusal veda: Kahkahalarımızı alıp gidiyorum Yüsra Geyik'ten, Arka Sokaklar'a duygusal veda: Kahkahalarımızı alıp gidiyorum         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2021 12:57:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli gemi Atmaca'ya özel amblem! Erdoğan ''Hedefi tam isabetten vurdu'' demişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement