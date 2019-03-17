Milli gemiler yeni sonarla daha da güçlenecek
1 saat önce
MİLGEM'lerde başarıyla görev yapan Yakamos Karinaya Monteli Sonar Sistemi'ni üreten Meteksan Savunma, MİLGEM gemilerinin devamı ve İ-Sınıfı fırkateynler için yeni nesil sonar sistemi Yakamos 2020'yi geliştirdi.
MİLGEM'lerde başarıyla görev yapan Yakamos Karinaya Monteli Sonar
Sistemi'ni üreten Meteksan Savunma
, MİLGEM gemilerinin devamı ve İ-Sınıfı fırkateynler için yeni nesil sonar sistemi Yakamos 2020'yi geliştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:50
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