Milli golfçü Ali Berker, Avrupa Genç Ustalar Şampiyonası'nda 8'inci oldu

Turnuvanın ilk iki raundunda lider durumda bulunan Alman oyuncu Tom Haberer ile sahaya çıkan milli sporcu, ilk raundu 79 (+7), ikinci raundu 71 (-1), final raundunu ise 72 gross skorla oynayarak müsabakayı tamamladı.

Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 21 ülkeden, 70 sporcunun katılımıyla Çekya'nın Mlada Boleslav şehrinde düzenlenen şampiyona sona erdi.

Milli golfçü Ali Berk Berker, Avrupa Golf Birliği tarafından organize edilen Avrupa Genç Ustalar Şampiyonası'nda sekizinci oldu.

Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur