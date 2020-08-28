Avrupa Golf Birliği tarafından organize edilen Avrupa Genç Ustalar Golf Şampiyonası'nda milli golfçü Ali Berk Berker yarışıyor.
Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 21 ülkeden 70 sporcunun katılımıyla Çekya'nın Mlada Boleslav şehrinde düzenleniyor.
Ali Berker, yarın sona erecek organizasyonda erkekler kategorisindeki 39 sporcuyla mücadele ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 14:35 - Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Milli golfçü Ali Berker, Avrupa Genç Ustalar Golf Şampiyonası'nda yarışıyor - Son Dakika Spor