Milli golfçüler Polonya'da liderliklerini sürdürdü

Polonya Golf Federasyonu'nun organize ettiği 5 Stars Junior Cup 2022, Polonya'da yer alan Sobienie Krolewskie Golf & CC'da devam ediyor. Milli sporcular ikinci raund sonunda da başarılı sonuçlar almayı sürdürdü.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 5 ülkeden toplamda 65 sporcunun katılım sağladığı turnuvada, sporcular U21, U18, U15, U12 ve U10 kategorilerinde sahaya çıktı. Organizasyonda, TGF Sportif Direktörü ve Milli Takım Başantrenörü Erol Şimşek'in önderliğinde Türkiye'yi, İbrahim Tarık Aslan, Can Gürdenli, İrem Demir ve Deniz Sapmaz temsil ediyor.

Müsabakada ayrıca, bireysel olarak Türk sporculardan Zeynep Süalp ve Can Marko Özdemir de bulunuyor.

Oynanılan müsabakanın ikinci raundunun sonunda, kadınlar U21 kategorisinde İrem Demir toplamda 147 (+5) gross skorla, erkekler U18 kategorisinde Can Gürdenli toplamda 141 (-1) gross skorla, genç kızlar U15 kategorisinde Deniz Sapmaz 151 (+9) gross skorla liderliklerini sürdürürken, erkekler U21 kategorisinde İbrahim Tarık Aslan toplamda 145 (+3) gross skorla üçüncü durumda bulunuyor. Genel klasmanda milli sporculardan Can Gürdenli, Polonyalı golfçü Konrad Bargenda'yla toplamda 141 (-1)' er gross skorla ikinci basamağı paylaşıyor.

Ayrıca bireysel olarak katılan Türk sporculardan kadınlar U18 kategorisinde Zeynep Süalp toplamda 153 (+11) gross skorla birinci, erkekler U15 kategorisinde Can Marko Özdemir toplamda 162 (+20) gross skorla organizasyonun ikinci raundunu da kendi kategorilerinde lider tamamladı.

5 Stars Junior Cup turnuvasında mücadele eden sporcular WAGR sıralamasında puan alma mücadelesi veriyorlar.

Müsabakalar, 29 Haziran Çarşamba günü oynanacak final raundunun ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

(İHA)