Milli güdümlü mermi Atmaca ilk kez mobil güdümlü mermi sistemiyle test edildi - Son Dakika
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Milli güdümlü mermi Atmaca ilk kez mobil güdümlü mermi sistemiyle test edildi

02.07.2022 20:50

Milli Savunma Bakanlığı, milli güdümlü mermi Atmaca'nın ilk kez mobil güdümlü mermi sistemiyle karadan denizdeki bir hedefe yapılan test atışının başarıyla yerine getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, milli güdümlü mermi Atmaca'nın ilk kez mobil güdümlü mermi sistemiyle karadan denizdeki bir hedefe yapılan test atışının başarıyla yerine getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, milli güdümlü mermi Atmaca'nın ilk kez mobil güdümlü mermi sistemiyle karadan denizdeki bir hedefe ateşlendiği belirtildi.

Bugün Karadeniz'de gerçekleştirilen test atışının başarıyla icra edildiğinin bildirildiği paylaşımda, atışa ilişkin görüntüye de yer verildi.

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Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli güdümlü mermi Atmaca ilk kez mobil güdümlü mermi sistemiyle test edildi - Son Dakika

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