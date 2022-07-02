Milli güdümlü mermi Atmaca ilk kez mobil güdümlü mermi sistemiyle test edildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, milli güdümlü mermi Atmaca'nın ilk kez mobil güdümlü mermi sistemiyle karadan denizdeki bir hedefe ateşlendiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı , milli güdümlü mermi Atmaca'nın ilk kez mobil güdümlü mermi sistemiyle karadan denizdeki bir hedefe yapılan test atışının başarıyla yerine getirildiğini bildirdi.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

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