Son Dakika Haberleri: Milli Güreşçi Akademik Cübbesini Giydi

Milli Güreşçi Akademik Cübbesini Giydi

1 saat önce

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) yüksek lisans öğrenimini tamamlayan Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreş Taha Akgül yüksek lisans diplomasını alarak akademik cübbesini giydi.

Milli Güreşçi Akademik Cübbesini Giydi, System.String[]
Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) yüksek lisans öğrenimini tamamlayan Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreş Taha Akgül yüksek lisans diplomasını alarak akademik cübbesini giydi.

Şampiyon güreşçi Taha Akgül yüksek lisans eğitimini tamamlayarak mezun oldu. Milli güreşçi Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı'nda hazırladığı yüksek lisans tezini Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda bilim kuruluna başarılı bir şekilde sunarak, yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayarak cübbesini giydi.

Köklü bir üniversitede lisansüstü eğitim almış olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Taha Akgül, " Katkı ve desteklerinden dolayı başta Rektörüm Prof. Dr. Alim Yıldız hocama, danışman hocam Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Gül'e ve Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı hocalarıma teşekkür ediyorum. İnşallah doktora eğitimim için de öncelikli tercihim Sivas Cumhuriyet Üniversitesi olacak." dedi.

Taha Akgül daha sonra SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'a yüksek lisans eğitiminde vermiş oldukları destek ve katkılardan dolayı ziyarette bulunarak yüksek lisans eğitimi döneminde vermiş olduğu desteklerden ötürü Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Taha Akgül'e akademik cübbesini giydirilmesinin ardından Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, yüksek lisans eğitiminin doktora eğitimi ile de taçlandırmasını arzu ettiğini ifade ederek, "Sizden ve sizin başarılı çalışmalarınızdan oldukça mutluyduk. Yüksek lisansın ardından doktora eğitimine de devam etmenizi arzu ederiz. Bu konuda elimizden gelen desteği vereceğiz." diye konuştu. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:54 Kaynak: İHA

Taha Akgül, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'ta Teknik Direktörlük İçin İlk Aday Jorge Jesus Fenerbahçe Habib Diallo'nın Peşinde

Hollanda Basınından Bomba İddia: Wesley Sneijder, Eşi Yolanthe Cabau'ya Şiddet Uyguladı Beşiktaş Karius'u Gözden Çıkardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 11:37:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Güreşçi Akademik Cübbesini Giydi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]