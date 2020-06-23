Milli güreşçi Akdağ, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Milli güreşçi Akdağ, son yolculuğuna uğurlandı

- Milli güreşçi Akdağ, son yolculuğuna uğurlandı Münih Olimpiyatları'nda ikinci olarak tarihe ismini yazdıran milli güreşçi Vehbi Akdağ, son yolculuğuna uğurlandı.

- Milli güreşçi Akdağ, son yolculuğuna uğurlandı

Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor

TOKAT - Münih Olimpiyatları'nda ikinci olarak tarihe ismini yazdıran milli güreşçi Vehbi Akdağ, son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye'nin 1972 Münih Olimpiyatları'ndaki tek madalyasını alan 71 yaşındaki milli güreşçi Vehbi Akdağ'ın, gırtlak kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde hayatını kaybetti. Milli güreşçinin cenazesi baba ocağı Ormanbeyli köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Öğle namazına müteakiben kılınan Ormanmeyli ilkokulu bahçesinde cenaze namazına güreşçilerin yanı sıra kent protokolü katıldı. Sosyal mesafe kuralları dikkat edilerek İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, tarafından kılınan cenaze namazı sonrasında Akdağ'ın cenazesi aile mezarlığında toprağa verildi. Akdağ'ın Türk Bayrağına sarılı cenazesi traktör römorkunda mezarlığa götürüldü.

Hastalığında beklediği ilgiyi göremedi

Milli güreşçinin kardeşi Kamil Akdağ, ağabeyinin hasta yatağında beklediği ilgi göremediğinden yakındı. Olimpiyatlarda derece alan sporcuların kolay yetişmediğini dile getiren Akdağ, "Ağabeyim hastanede yatarken güreşçi camiası dışında beklediği ilgiyi göremedi. Böyle bir Vehbi Akdağ bir daha gelir mi? Gelmez. Gelmeyeceğine göre üzüntümüzü ömür boyu yaşayacağız" dedi.

75 kez milli maça çıktı

Tokat merkeze bağlı Ormanbeyli köyünden 1949 yılında dünyaya gelen Vehbi Akdağ, 16 yaşında güreşe başladı. 1970 yılında milli takıma alınan Akdağ, 1971'de Avrupa üçüncüsü, 1972 Münih Olimpiyatları'nda ikinci olarak Türkiye'nin tek madalyasını alıp tarihe geçti. 75 kez milli maça çıkan Akdağ, 1974 yılı Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Münih, Akdağ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:45 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Milli güreşçi Akdağ, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

17:02 Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı kesinleşti 16:27 Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü 16:20 Dünya devlerinin peşinden koştuğu Fenerbahçeli Muriqi'e Rennes talip oldu 15:42 Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, koronavirüse yakalandı 15:28 Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı 14:48 Beşiktaş, Galatasaray'ın istediği Trezeguet'yi transfer etmek istiyor 13:28 Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek 12:49 3 milyon TL istenen taş evin ilanında Mesut Özil detayı dikkat çekti 12:32 Fatih Terim, Gaziantep maçının biletini Belhanda, Jimmy Durmaz ve Sekidika'ya kesti 11:58 Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor 11:01 Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu 10:34 Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım 09:52 Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın 4-1 kazandığı maçta yaptığı asistlerle izleyenleri büyüledi 09:32 Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
21:13
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Macron'a tepki: Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemekten vazgeçmeli
21:06
Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım
20:46
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
20:18
Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
20:01
Cam silerken ayağı kayan kadın, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
19:52
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
19:46
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor
19:39
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Azeri, intihar etti
19:38
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi
19:33
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 21:44:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli güreşçi Akdağ, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]