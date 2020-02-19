Milli güreşçi Avrupa şampiyonluğundan sonra hedef büyüttü

İtalya'da yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan tek milli sporcu Süleyman Karadeniz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılarak şampiyon olmayı hedeflediğini söyledi.

Roma'da erkekler serbest stil 92 kiloda kürsünün zirvesinde yer alan 25 yaşındaki Süleyman, kariyerindeki en önemli derecesini elde etti.

Büyükler kategorisinde katıldığı ilk Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönen Süleyman, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Güreşe 12 yaşında Denizli Güreş Eğitim Merkezi'nde başladığını belirten Süleyman, burada 5 yıllık temel eğitim aldıktan sonra Ankara'ya geldiğini ve önce Adalet Güreş İhtisas Spor Kulübü'ne ardından da şu anki kulübü ASKİ Spor'a transfer olduğunu anlattı.

Milli güreşçi Süleyman, "İlk kez Avrupa Güreş Şampiyonasına katıldım. İtalya'ya şampiyon olmak için gitmiştim. İstediğim gibi sonuçlandı, altın madalyaya ulaştık. Şampiyon olduğum için çok mutluyum." dedi.

Avrupa Şampiyonası'nda neler hissettiğine ilişkin milli sporcu, "Türkiyemiz, bayrağımız... Avrupa Şampiyonası'nda final maçından önce sadece bayrağımızı dalgalandırmak istiyordum, o da nasip oldu, bayrağımızı dalgalandırdık. Final maçında rakibim biraz yağ sürmüştü. Onu görünce biraz tedirgin oldum ama dikkatli güreşerek şampiyonluğa ulaşmayı başardım." diye konuştu.

Yurda Avrupa şampiyonu olarak döndüğünde havalimanında karşılama sırasında yaşadığı duygunun sorulması üzerine milli sporcu, "Çok güzel bir duygu, bütün Türkiye'nin arkanda olduğunu hissettiriyor." yanıtını verdi.

Yeni hedef Tokyo 2020

Süleyman, uzun seneler yaptığı çalışmaların karşılığını almaya başladıklarını dile getirerek, "Daha büyük hedeflerimiz var; 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılabilmek, dünya şampiyonluğu ve olimpiyat şampiyonluğu elde edebilmek." ifadesini kullandı.

Olimpik sıklete geçeceğini söyleyen milli güreşçi, " Macaristan'daki olimpiyat elemelerinde vize almak istiyorum. Olimpiyatlar için mecburen kilo yükseltmemiz lazım. Tek hayalim olimpiyatlarda madalya almak, şampiyon olmak." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa ve dünya şampiyonalarında daha önce madalyası bulunmayan Süleyman Karadeniz, başarılı olmak isteyen sporculara, "Azimle çok çalışmaları, yenilseler bile mücadeleden vazgeçmemeleri" tavsiyesinde de bulundu.

Milli güreşçi, ailesinin köyde çiftçilikle geçimlerini kazandığını, kendisinden desteklerini hiç esirgemediklerini sözlerine ekledi.