Milli güreşçi Buse Tosun, Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı

Milli güreşçi Buse Tosun, sakatlığı nedeniyle Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Kadın Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10-16 Şubat tarihlerinde İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek şampiyonada mücadele edecek ay-yıldızlı ekibin kadrosunda, 72 kiloda Buse Tosun yer alamayacak.

Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda sakatlanan Buse, tedavisi devam ettiği için Avrupa Şampiyonası'nda mindere çıkamayacak. Buse Tosun'un yerine 72 kiloda Türkiye'yi Merve Pul temsil edecek.

Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye adına mindere çıkacak kadın güreşçiler şöyle:

50 kilo: Evin Demirhan

53 kilo: Zeynep Yetgil

55 kilo: Bediha Gün

57 kilo: Mehlika Öztürk

59 kilo: Elif Yanık

62 kilo: Elif Jale Yeşilırmak

65 kilo: Aslı Tuğcu

68 kilo: Kadriye Aksoy

72 kilo: Merve Pul

76 kilo: Yasemin Adar