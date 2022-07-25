Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Çınarcık Belediyesini ziyaret etti

Avrupa ve Dünya Şampiyonu Milli Güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer'i ziyaret etti.

Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Buse Tosun Çavuşoğlu, Milli Takım Güreş Antrenörü Murat Gençtürk ve Çınarcık İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Gözde Gençtürk'ü makamında ağırladı.

Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer ile Yalova'yı ve Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda en iyi şekilde temsil eden ve sayısız başarıya imza atan milli güreşçimiz Buse Tosun Çavuşoğlu'nun spor ve hedefleri hakkında uzunca bir süre sohbet gerçekleşti.

Buse Tosun Çavuşoğlu'nu başarılarından dolayı tebrik eden Çınarcık Belediye Başkanı Soyer, "İlimizi ve ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil eden ve bizlere büyük gurur yaşatan milli sporcumuz Buse Tosun Çavuşoğlu'nu kutlar, başarılarının devamını dilerim. Umarım bir dahaki ziyaretinde Olimpiyat Madalyası ile gelerek, tarihi bir başarıya daha imza atar." dedi.

Ziyaretin sonunda milli sporcumuz Buse Tosun, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer'e milli takım forması hediye ederek, hatıra fotoğrafı çekildi.