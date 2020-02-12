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Milli güreşçi Cenk İldem Avrupa 3'üncüsü oldu
6 saat önce
Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 97 kiloda mindere çıkan Cenk İldem bronz madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:02 Kaynak: DHA
Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 97 kiloda mindere çıkan Cenk İldem bronz madalya kazandı.
İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 97 kiloda milli güreşçi Cenk İldem Finlandiyalı rakibi Matti Elias Kuosmanen'i mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.
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