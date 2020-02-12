Milli güreşçi Cenk İldem Avrupa 3'üncüsü oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli güreşçi Cenk İldem Avrupa 3'üncüsü oldu - Son Dakika Spor

Milli güreşçi Cenk İldem Avrupa 3'üncüsü oldu

6 saat önce

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 97 kiloda mindere çıkan Cenk İldem bronz madalya kazandı.

Milli güreşçi Cenk İldem Avrupa 3'üncüsü oldu, System.String[]

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 97 kiloda mindere çıkan Cenk İldem bronz madalya kazandı.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 97 kiloda milli güreşçi Cenk İldem Finlandiyalı rakibi Matti Elias Kuosmanen'i mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.


Cenk İldem, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:02 Kaynak: DHA
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