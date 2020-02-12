Milli güreşçi Cenk İldem Avrupa üçüncüsü oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli güreşçi Cenk İldem Avrupa üçüncüsü oldu - Son Dakika Spor

Milli güreşçi Cenk İldem Avrupa üçüncüsü oldu

16 dakika önce

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 97 kiloda milli güreşçi Cenk İldem, Finlandiyalı rakibi Matti Elias Kuosnanen'i 3-3 biten maçta son sayı avantajıyla yenerek, bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli güreşçi Cenk İldem Avrupa üçüncüsü oldu, System.String[]

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 97 kiloda milli güreşçi Cenk İldem, Finlandiyalı rakibi Matti Elias Kuosnanen'i 3-3 biten maçta son sayı avantajıyla yenerek, bronz madalyanın sahibi oldu.

İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun üçüncü gününe, erkekler grekoromen stilde final ve üçüncülük müsabakalarıyla devam edildi.

Grekoromen stilde 97 kiloda mücadele eden milli güreşçi Cenk, Finlandiyalı rakibiyle üçüncülük maçına çıktı.

Cenk, Finlandiyalı rakibi Kuosnanen'i normal süresi 3-3 biten maçta son sayı avantajıyla mağlup ederek, Avrupa üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.

Milli güreşçi, maçın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, 40 gün önce Masal Sare ismini verdikleri bir bebeği olduğunu, bu madalyayı da ona adadığını belirtti.

Cenk İldem, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:32 Kaynak: AA
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