Son Dakika Haberleri: Milli güreşçi Cenk İldem bronz madalya kazandı
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Milli güreşçi Cenk İldem bronz madalya kazandı

1 saat önce

Milli güreşçi Cenk İldem, Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen 97 kiloda Gürcü Giorgi Melia'yı yenerek bronz madalya kazandı.

Milli güreşçi Cenk İldem bronz madalya kazandı, System.String[]

Milli güreşçi Cenk İldem, Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen 97 kiloda Gürcü Giorgi Melia'yı yenerek bronz madalya kazandı.

(İHA)

Cenk İldem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:45 Kaynak: İHA
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