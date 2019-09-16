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Milli güreşçi cenk ildem dünya üçüncüsü oldu

1 saat önce

Kazakistan'ın Başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Büyükler Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 97 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Cenk İldem, bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli güreşçi cenk ildem dünya üçüncüsü oldu, System.String[]

Kazakistan'ın Başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Büyükler Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 97 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Cenk İldem, bronz madalyanın sahibi oldu.

Olimpiyat ve dünya 3'üncüsü, aynı zamanda Avrupa 2'ncisi olan Cenk İldem, dün ikinci turda Kırgız rakibi Uzur Dzhuzupbekov'u 2-1 yenip, çeyrek finalde Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Ermeni Artur Aleksanyan'a 4-2 yenilmişti. Ermeni güreşçi finale yükseldiği için Milli güreşçi repesaj maçı yapma hakkını kazanmıştı. Cenk İldem, ilk repesaj maçında Finli Elias Kuosmanen'ı 3-2, ikinci repesaj maçında ise İranlı Mohammed Abdollah Saravi'yi 7-5 yenerek üçüncülük - beşincilik maçı yapma hakkını elde etmişti. Finalde de Gürcü Giorgi Melia'yı 4-1 yenen Cenk İldem bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli güreşçi bu sonuçla 2020 Tokyo Olimpiyatları kotasını da almış oldu.


Kazakistan, Cenk İldem, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:00 Kaynak: DHA
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