Milli güreşçi Cenk İldem: "Hedefim olimpiyat altını" - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli güreşçi Cenk İldem: 'Hedefim olimpiyat altını' - Son Dakika Spor

Milli güreşçi Cenk İldem: "Hedefim olimpiyat altını"

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalarını evinde sürdüren Cenk İldem, olimpiyatlardaki hedefi ve evindeki antrenman süreci hakkında video konferans yöntemiyle AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Milli güreşçi Cenk İldem:

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalarını evinde sürdüren Cenk İldem, olimpiyatlardaki hedefi ve evindeki antrenman süreci hakkında video konferans yöntemiyle AA muhabirine açıklamalarda bulundu.


Grekoromen stil 97 kiloda mücadele eden tecrübeli güreşçi, olimpiyat şampiyonluğu hayali bulunduğunu belirterek, "2021'de yapılacak Tokyo Olimpiyat Oyunları benim için çok önemli. Özlem duyduğum bir olimpiyat altın madalyası var. Bunun için zaman var. Ufak eksikliklerimi giderdiğimde olimpiyat şampiyonu olabileceğimi düşünüyorum. Olimpiyatta mücadele edeceğim rakiplerin hepsini daha önce yendim. Onlar da beni yendi. O gün iyi ve formda olan kazanacak. Oraya formda gitmek istiyorum." diye konuştu.


Tokyo 2020'nin son olimpiyatı olduğunu aktaran 34 yaşındaki milli sporcu, "2024'teki olimpiyatları göremeyebilirim. Onun için Tokyo çok önemli. Burada formumun zirvesini yaşayacağımı düşünüyorum. Bu, benim üçüncü olimpiyat tecrübem olacak. Son zamanlarda hep bronz madalya alıyordum. Adımız 'bronz adam'a çıktı. Güreşi bırakmadan bunu altına çevirmek istiyorum. Psikoloji ve olgunluk olarak bunu yapabilecek güçteyim. Elimden geleni yapıyorum. Tek hedefim ve hayalim olimpiyat altın madalyası." ifadelerini kullandı.


"Evde spor yapmak çok zor"


Cenk İldem, profesyonel sporcuların evde antrenman yaparken zorlandığını söyledi.


Evde kaldıkları dönemde ailelerine daha fazla zaman ayırdıklarını vurgulayan Cenk, "Maalesef evdeyiz. Günde 5 saatini antrenmanlarla harcayan profesyonel sporcular için zor bir süreç ama insan sağlığı her şeyden önemli. Biz de en doğru olanı yapıp evde kalıyoruz. Organizasyonlar ve kamplar nedeniyle senenin 6 ayında ailemizden uzakta olan insanlarız. Biraz daha ailemize zaman ayırmaya, sosyalleşmeye çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.


Evde belli kas gruplarını çalıştırabildiklerini anlatan milli güreşçi, "Evde spor yapmak çok zor. Güreş, mukavemetle yapılan sporlardan biri. Gücün çok fazla önemi var. Evde çalışmanın bir eksikliği var ama bu süreci en iyi şekilde atlatmak adına kendimizi fiziksel ve mental yönden hazırlamaya çalışıyoruz. Bu sürecin ardından kısa sürede toparlayacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.


"Belirsizlik performansımızı etkiliyordu"


Cenk İldem, olimpiyatların ertelenmesinden önceki süreçteki belirsizliğin kendilerini çok etkilediğini söyledi.


Tokyo 2020'nin gelecek yıla ertelenmesinin sakatlıkları bulunan milli sporcuların iyileşmesi açısından önemine değinen tecrübeli sporcu, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Nur Sultan'daki Dünya Şampiyonası'nda madalya almıştım. Bundan altı ay sonra Avrupa Şampiyonası'ndan da madalyayla döndüm. Bu süreçteki belirsizlik performansımızı etkiliyordu. Milli takım kaptanlarının (Taha Akgül ve Rıza Kayaalp) sakatlığı bizi düşündürüyordu. Taha büyük bir ameliyat geçirdi. Rıza'nın da sakatlıkları vardı. 2020 eleme turnuvaları yapılmamıştı ve kota olarak eksiktik. Grekoromen ve serbestte dörder, kadınlarda da 6 sıklette olimpiyat eleme müsabakaları vardı. Turnuvaların iptal olması, kampların düzensizliği bizi çok etkiledi."


Cenk, olimpiyatlara 15 aylık süre olduğunu hatırlatarak, "Şimdi önümüzde 15 ay gibi bir zaman var. Hem takım kaptanlarının formda bir şekilde dönmesini hem de kalan kotaların toplanmasını bekliyorum. Olimpiyatlarda her zaman Güreş Milli Takımı, Türkiye'nin yüz akı olmuştur. Bu süreci iyi değerlendirip 2021'de olimpiyatlara en iyi şekilde katılacağımızı düşünüyorum. Olimpiyatların ertelenmesi Türk güreşi için bir avantaj oldu. Taha ve Rıza'nın dönmesi takım için bir moral olacak." diye konuştu.


"Evde kalırsak bu süreci kısa sürede atlatacağız"


Milli sporcu, koronavirüs salgınında sosyal izolasyonu sağlamanın önemine vurgu yaptı.


"Hiçbir şey sevdiklerimizin sağlığından önemli değil." diyen Cenk, şunları kaydetti:


"Yapacağımız en ufak bir umursamaz davranış sevdiklerimizin hayatına mal olabilir. Eğer evde kalırsak bu süreci kısa sürede atlatacağız. Önümüzde örnek ülkeler var. Türk halkının bu konuda bilinçli olduğunu düşünüyorum. Biraz daha dikkat edersek bu süreci 1-1,5 ay gibi bir sürede atlatacağız. Biz, birlikteliği en iyi şekilde yaşayan bir milletiz. Evde kalacağız, sevdiklerimizle zaman geçireceğiz. İnsanlar, işlerinden ve okullarından dolayı ailelerine çok fazla zaman ayıramadı. Zaman kaynaşma ve sevdiklerimize bağlanma dönemi. Evde kalırken hareketsiz kalmayacağız. Ufak tefek antrenmanlar yapıyoruz. Bu konuda sporcular olarak sosyal medya hesaplarından elimizden geleni yapıyoruz."


Altı yaşındaki oğlu ve 3,5 aylık kızına daha çok zaman ayırabildiğini belirten Cenk, "Oğlum Yiğit'in bebeklik döneminde çok yanında bulunamadım. Kızım 3,5 aylık. Onun büyüdüğünü görmek çok keyifli. Yiğit 6 yaşında ama 3 sene onu görmüşümdür. Devamlı milli takımlardaydım. Bu süreçte onlarla vakit geçirmeye çalışıyorum. Evde kalmak çocuklar açısından da çok zor. Sürekli dışarı çıkmak istiyorlar. Çocuklarla uğraşmak antrenman yapmaktan zor ama onlarla vakit geçirmek çok keyifli. Onlarla vakit geçirmeye ve karamsar durumu iyimser hale çevirmeye çalışıyoruz. Tüm aile birlik olduk. Bu mücadeleyi beraber veriyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Cenk İldem, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 02:23 

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