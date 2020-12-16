Milli güreşçi Elif Yanık, Dünya Kupası'nda bronz madalya maçını kaybetti

Sırbistan'ın başkenti Belgrad 'da gerçekleşen şampiyonada 59 kiloda mindere çıkan Elif Yanık, bronz madalya maçında Ukraynalı rakibi Zelenykh'yle karşılaştı.

Final yapacağı açıklanan Maria ile Mustafa dizisinin setinde korona paniği! 18 kişinin testi pozitif çıktı

İtalya'da bir dolandırıcı, Andrea Pirlo'yu taklit ederek soygun yaptı