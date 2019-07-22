Son Dakika Haberleri: Milli güreşçi Emine Çakmak'tan altın madalya
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Milli güreşçi Emine Çakmak'tan altın madalya

36 dakika önce

2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) mücadele eden milli güreşçi Emine Çakmak, Türkiye'ye Bakü'deki ilk altın madalyasını kazandırdı.

Milli güreşçi Emine Çakmak'tan altın madalya, System.String[]
2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) mücadele eden milli güreşçi Emine Çakmak, Türkiye'ye Bakü'deki ilk altın madalyasını kazandırdı.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 2019 EYOF'un 2. gününde müsabakalar devam etti. Türkiye, Bakü'deki ikinci madalyasını da güreş branşında elde etti.
Kadınlar 49 kilo finalinde Romanyalı rakibi Ana-Maria Pirvu'yu mağlup eden Emine Çakmak altın madalyanın sahibi oldu.
Dün de milli güreşçi Umut Çoban gümüş madalya ile yetinmişti.
15'incisi düzenlenen organizasyon, 27 Temmuz'da sona erecek.
Emine Çakmak, Türkiye, Bakü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:34 Kaynak: AA
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