Sırbistan'ın başkenti Belgrad 'da gerçekleşen şampiyonada 92 kiloda mindere çıkan Erhan Yaylacı, bronz madalya maçında Magomedsaidov'la karşılaştı.

Son Dakika › Spor › Milli güreşçi Erhan Yaylacı, Dünya Kupası'nda bronz madalya elde etti - Son Dakika Spor

Bir ırkçılık rezaleti daha! Kulüp başkanı oyuncusuna yapılan saldırıya sert tepki gösterdi