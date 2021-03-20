Milli güreşçi Evin Demirhan'dan Budapeşte'de gümüş madalya

Budapeşte'deki organizasyonda, serbest stil erkekler 86 kiloda Osman Göçen, 97 kiloda Süleyman Karadeniz , kadınlar 59 kiloda Evin Demirhan ve grekoromen stil 60 kiloda Kerem Kamal, Tokyo Olimpiyatları için kota almayı başardı.

Öte yandan, kadınlar 57 kiloda Bedia Gün, bronz madalya maçına sakatlığı nedeniyle çıkamazken, 62 kiloda Elif Jale Yeşilırmak ise Azerbaycanlı Tatyana Omelchenko'ya 2-1 yenilerek beşinci oldu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan, Bulgar Miglena Selishka'yla yapacağı final müsabakasına çıkamadı.

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