Rakibine 13-2 yenilen milli güreşçi, dünya beşincisi oldu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad 'da gerçekleşen şampiyonada kadınlar 50 kiloda mindere çıkan Evin Demirhan, bronz madalya maçında Bulgar rakibi Miglena Georgieva Selishka'yla karşılaştı.

Kadınlar 50 kiloda milli güreşçi Evin Demirhan , Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda bronz madalya maçında Bulgar rakibi Selishka'ya yenilerek beşincilik elde etti.

Son Dakika › Spor › Milli güreşçi Evin Demirhan dünya beşincisi oldu - Son Dakika Spor

Son Dakika: Türkiye'de 15 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 235 kişi vefat etti, 32 bin 102 yeni vaka tespit edildi

Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi