Üye Girişi
Milli güreşçi Evin Demirhan gözünü Tokyo 2020 şampiyonluğuna dikti Açıklaması - Son Dakika

Milli güreşçi Evin Demirhan gözünü Tokyo 2020 şampiyonluğuna dikti Açıklaması

21.06.2021 10:59
Milli güreşçi Evin Demirhan gözünü Tokyo 2020 şampiyonluğuna dikti Açıklaması, System.String[]

Bolu'da çalışmalarını sürdüren milli güreşçi Evin Demirhan, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya hedefliyor.

Bolu'da çalışmalarını sürdüren milli güreşçi Evin Demirhan, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya hedefliyor.

Olimpiyatlarda 50 kiloda mücadele edecek Evin Demirhan, takım arkadaşı Yasemin Adar ile teknik direktör Efrahim Kahraman gözetiminde Bolu Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde günde çift antrenman yaparak çalışmalarını sürdürüyor.

Yabancı partnerleriyle de kondisyon, teknik ve taktik ağırlıklı çalışan Demirhan, olimpiyatlarda altın madalyaya ulaşmayı istiyor.

"İnşallah emeklerimizin karşılığını alırız"

Milli sporcu Evin Demirhan, AA muhabirine, Bolu'da iyi bir kamp dönemi geçirdiğini, hocalarının desteğiyle yoğun tempo içerisinde olimpiyatlara hazırlandıklarını söyledi.

Olimpiyat heyecanını şimdiden yaşamaya başladığını dile getiren Demirhan, "Artık gün gün sayıyorum. Kadın güreşçi olarak tarihe imza atmak istediğimiz için çok heyecanlıyız, istekli ve arzulu çalışıyoruz. İnşallah emeklerimizin karşılığını alırız." dedi.

Demirhan, kadın güreşçiler olarak birçok ilke imza attıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Yasemin ablayla dünya şampiyonluğu yaşadık. Şimdi inşallah olimpiyatlarda da bir tarihe imza atarız. Bu ilki yaşamayı çok istiyorum. Olimpiyatlarda tek hedefimiz, İstiklal Marşı'mızı okutturmak ve bayrağımızı en zirvede göndere çekmektir. O yüzden elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu konuda Türk halkının desteğini arkamızda çok hissediyoruz. Onlardan da dualarını bekliyoruz."

Evin Demirhan, Bolu Aladağ'ın kamp için çok verimli bir yer olduğunu belirterek, temiz doğada yürüyüş yapıp antrenmanlara çok iyi şekilde motive olduklarını, hem fiziksel hem de mental olarak hazır hale geldiklerini vurguladı.

"Kız kardeşlerimin güreşe başlamalarını tavsiye ediyorum"

Genç güreşçilere de tavsiyelerde bulunan milli güreşçi Demirhan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizdeki başarılar arttıkça arkamızdaki kız çocukları da daha umutla ve ümitli şekilde hazırlanıyor. Hedeflerimizden bir tanesi de onlar için daha iyi kapılar açabilmek çünkü kulüp sayımız az. Kadın güreşinde daha fazla kız çocuğuna ulaşmak istiyoruz. Başardıkça onların da kalplerine dokunmuş olacağız. Kız kardeşlerimin güreşe başlamalarını tavsiye ediyorum. Pes etmeden, yılmadan çalışarak, azmin gücüyle güzel işler başaracaklarına inansınlar."

2020 Tokyo Olimpiyatları, Milli Güreşçi, Evin Demirhan, Bolu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli güreşçi Evin Demirhan gözünü Tokyo 2020 şampiyonluğuna dikti Açıklaması - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ankaway ile yüzlerce kişiyi dolandırdılar! Enişte-kayınço vurgunu 11:21 Ankaway ile yüzlerce kişiyi dolandırdılar! Enişte-kayınço vurgunu A Milli Takım otobüsünde cama 'Fenerbahçe düşmanı Şenol Güneş' kağıdı yapıştırıldı 11:12 A Milli Takım otobüsünde cama 'Fenerbahçe düşmanı Şenol Güneş' kağıdı yapıştırıldı Son Dakika: Ataşehir'de Sibel Koçan'ın öldürüldüğü 3.3 milyon TL'lik gaspla ilgili 13 kişi gözaltına alındı 11:05 Son Dakika: Ataşehir'de Sibel Koçan'ın öldürüldüğü 3.3 milyon TL'lik gaspla ilgili 13 kişi gözaltına alındı
Şanlıurfa'da acı içinde havlayan köpeği 7'nci kattan aşağı attılar 10:40 Şanlıurfa'da acı içinde havlayan köpeği 7'nci kattan aşağı attılar İlginç ayrıntı! Kıraç'ın klibindeki her Kıraç için Milli Takım 1 gol yedi 10:32 İlginç ayrıntı! Kıraç'ın klibindeki her Kıraç için Milli Takım 1 gol yedi Ortak oldular! Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ kendi şaraplarını üretecek 09:56 Ortak oldular! Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ kendi şaraplarını üretecek
Esenyurt Polis Merkezi'nde yaşanan şüpheli ölümde, güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın son görüntüleri ortaya çıktı 09:48 Esenyurt Polis Merkezi'nde yaşanan şüpheli ölümde, güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın son görüntüleri ortaya çıktı Kabine, iki kritik gündemle bir araya geliyor: Pazar günü kısıtlaması ve maske şartı kaldırılacak mı? 08:20 Kabine, iki kritik gündemle bir araya geliyor: Pazar günü kısıtlaması ve maske şartı kaldırılacak mı?

Son Dakika Haberleri
11:22 ABD Donanması, savaş gemisi patlayıcı tatbikatı yaparken 3.9 büyüklüğünde deprem yarattı
11:20 Ankaway ile yüzlerce kişiyi dolandırdılar! Enişte-kayınço vurgunu
11:11 A Milli Takım otobüsünde cama 'Fenerbahçe düşmanı Şenol Güneş' kağıdı yapıştırıldı
11:09 Son Dakika! Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılmasına yönelik iddianameyi resmen kabul etti
11:04 Son Dakika: Ataşehir'de Sibel Koçan'ın öldürüldüğü 3.3 milyon TL'lik gaspla ilgili 13 kişi gözaltına alındı
10:58 Dolar tarihi zirveye koşuyor! 8,75'ten işlem görüyor
10:44 Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'a 35 milyon TL teklif etti
10:40 Şanlıurfa'da acı içinde havlayan köpeği 7'nci kattan aşağı attılar
10:32 CHP'li vekilden olay olan iddia: Tarım Kredi Genel Müdürü 11, yardımcısı 5 maaş alıyor
10:31 İlginç ayrıntı! Kıraç'ın klibindeki her Kıraç için Milli Takım 1 gol yedi
ABD Donanması, savaş gemisi patlayıcı tatbikatı yaparken 3.9 büyüklüğünde deprem yarattı ABD Donanması, savaş gemisi patlayıcı tatbikatı yaparken 3.9 büyüklüğünde deprem yarattı         
11:22
5. Fatih Terim dönemi başladı! Florya'ya ayak basan deneyimli hoca alkışlarla karşılandı 5. Fatih Terim dönemi başladı! Florya'ya ayak basan deneyimli hoca alkışlarla karşılandı         
11:21
Son Dakika! Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılmasına yönelik iddianameyi resmen kabul etti Son Dakika! Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılmasına yönelik iddianameyi resmen kabul etti         
11:10
Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'a 35 milyon TL teklif etti Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'a 35 milyon TL teklif etti         
10:44
CHP'li vekilden olay olan iddia: Tarım Kredi Genel Müdürü 11, yardımcısı 5 maaş alıyor CHP'li vekilden olay olan iddia: Tarım Kredi Genel Müdürü 11, yardımcısı 5 maaş alıyor         
10:33
İngiliz basını, Milli Takım'ın EURO 2020 performansını ti'ye aldı İngiliz basını, Milli Takım'ın EURO 2020 performansını ti'ye aldı         
10:22
Milli Takım'da iki futbolcu birbirine girdi Milli Takım'da iki futbolcu birbirine girdi         
09:50
Sezgin Baran Korkmaz'ın, Avusturya'da tutuklanmadan önce Deniz Zeyrek'i aradığı ortaya çıktı Sezgin Baran Korkmaz'ın, Avusturya'da tutuklanmadan önce Deniz Zeyrek'i aradığı ortaya çıktı         
08:40
Oğlu sandığı çocuk amcası çıktı! Sevgilisi, büyükbabasıyla cinsel ilişki yaşıyormuş Oğlu sandığı çocuk amcası çıktı! Sevgilisi, büyükbabasıyla cinsel ilişki yaşıyormuş         
08:16
Merih Demiral, TRT spikeri Ersin Düzen'e tepki gösterdi: Kötü günde de gelir konuşurum Merih Demiral, TRT spikeri Ersin Düzen'e tepki gösterdi: Kötü günde de gelir konuşurum         
08:08
Hande Ataizi, 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdaki eğlenceli anlarını paylaştı Hande Ataizi, 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdaki eğlenceli anlarını paylaştı         
07:53
Sedat Peker 10. videosunu yayınladı! Hakkındaki 'cezaevinde' iddialarına yanıt verdi Sedat Peker 10. videosunu yayınladı! Hakkındaki 'cezaevinde' iddialarına yanıt verdi         
07:51
Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulundu! Kapıda Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulundu! Kapıda "Bomba var, yaklaşmayın" notu asılıydı         
07:33
Akrabalar arasında arazi sulaması yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı Akrabalar arasında arazi sulaması yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı         
17:51
Avrupa basını, iç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna sansür uyguladı Avrupa basını, iç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna sansür uyguladı         
17:29
Masumlar Apartmanı'ndan ayrılması çok konuşulan Farah Zeynep Abdullah imajını değiştirdi Masumlar Apartmanı'ndan ayrılması çok konuşulan Farah Zeynep Abdullah imajını değiştirdi         
17:15
Dağa çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adamı arayan ekipler, paramparça olmuş bir cesetle karşılaştı Dağa çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adamı arayan ekipler, paramparça olmuş bir cesetle karşılaştı         
15:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2021 11:30:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli güreşçi Evin Demirhan gözünü Tokyo 2020 şampiyonluğuna dikti Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement